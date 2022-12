Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Premier League er mandag gået i gang igen efter VM, og det er med en ordentlig sviner til Harry Kane, der som bekendt brændte det straffespark, som sendte England ud af slutrunden i kvartfinalen.

Det er et spark, som den engelske landsholdsangriber får at høre for i kampen mod Brentford, hvor han med sit hold er på besøg med Tottenham.

»Du svigtede dit land,« bliver der således sunget fra hjemmeholdets fans ned mod Tottenham-angriberen.

Det skriver Daily Mail.

Harry Kane var efter sparket godt klar over, at holdets farvel til VM ville være svært at acceptere for fansene hjemme i England.

»Det er en virkelig hård aften. Jeg har det virkelig dårligt med det, det samme har holdet. Vi troede fuldt og fast på, at vi kunne opnå noget specielt ved dette VM, men det var de små detaljer, der afgjorde det,« sagde han efter Englands exit.

Knap to uger efter står han så tilbage i Premier League.

Og nej, han får ikke lov at komme videre lige med det samme.

Kampen endte 2-2. Tottenhams målscorere var... Harry Kane og Pierre-Emile Højbjerg.