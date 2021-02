Spillerne fra Brentford vil finde andre måder at støtte kampen mod racisme på end ved at gå ned i knæ.

Spillerne fra den engelske fodboldklub Brentford vil ikke længere gå ned i knæ før kampe - en markering, som er blevet del af engelsk fodbolds kampagne mod racisme.

Det fremgår af en meddelelse lørdag ifølge Reuters.

I stedet vil klubben fra den næstbedste række finde andre måder at udtrykke støtte til racelighed på.

- At gå ned i knæ er bare en måde vores spillere har vist deres støtte til racelighed på. Vi støttede deres ønske om at gøre det og støtter nu deres ønske om at finde andre måder at vise deres opbakning til sagen på, siger Brentfords administrerende direktør, Jon Varney, ifølge meddelelsen.

Han understreger, at klubben har en klar målsætning om at være den mest inkluderende i England.

- Og vores spillere ønsker at indtage en stor rolle på den rejse, siger Varney.

Søndagens hjemmekamp mod Barnsley bliver den første kamp, hvor Brentfords spillere ikke går ned i knæ inden kampstart, som har været fast kutyme i engelsk fodbold siden juli.

Oprindeligt begyndte spillerne i de engelske klubber at gøre det for at udvise støtte til bevægelsen Black Live Matters.

Den første til at markere foragt for racisme ved at gå ned i knæ var quarterbacken Colin Kapernick fra NFL-holdet San Francisco 49ers i 2016.

Markeringen greb om sig i forbindelse med antiracistiske protester i USA, efter at George Floyd, en sort mand, døde i politiets varetægt i maj 2020 i Minneapolis.

Det er uvist, om Brentford vil markere kampen mod racisme på anden vis inden søndagens Championship-opgør.

- Der er et tydeligt behov for at fortsætte med at skubbe på for at stoppe al diskrimination, udtaler klubben.

Herhjemme omtales holdet fra London ofte som danskerklubben, fordi Brentfords manager er den tidligere Brøndby-træner Thomas Frank, og truppen omfatter en håndfuld danske spillere.

/ritzau/