Brendan Rodgers fortæller nu, at han har været smittet med coronavirussen.

»I tre uger kunne jeg hverken smage eller lugte noget. Jeg havde ingen kræfter, og ugen efter havde min hustru det på samme måde. Vi blev begge testet, og vi var begge smittet,« fortæller han.

Over for BBC fortæller Leicester-manageren nu, at det ligger flere måneder tilbage. Det var mod slutningen af marts, efter at Premier League var blevet lukket ned som én af mange ligaer i Europa.

»Jeg kunne knap gå, og det mindede mig om at bestige Kilimanjaro,« siger Brendan Rodgers.

Den 47-årige fodboldboss nåede toppen af det største bjerg på det afrikanske kontinent tilbage i 2011, og han ser flere lighedspunkter mellem covid-19 og Kilimanjaro.

»Jo højere man kom op, jo mere kæmpede man med akklimatiseringen, og jo sværere blev det at trække vejret,« siger Brendan Rodgers:

»Jeg kan huske, at jeg forsøgte at løbe (efter at være blevet smittet med coronavirussen, red.), og jeg havde svært ved at klare 10 meter. Jeg havde ingen appetit, og det var mærkeligt at spise uden at kunne smage eller lugte, hvad det var.«

I dag er nordireren med en fortid i Liverpool og Celtic ovre symptomerne, men oplevelsen har fået ham til 'at værdsætte, at jeg sund og rask'.

Brendan Rodgers (tv) er manager for danske Kasper Schmeichel i Leicester. Foto: BEN STANSALL Vis mere Brendan Rodgers (tv) er manager for danske Kasper Schmeichel i Leicester. Foto: BEN STANSALL

Og han har ingen bekymringer i forhold til at Premier League-fodbolden nu står foran at blive genoptaget midt i juni.

»Jeg føler mig tryg, og vi er heldige med, at vi bliver testet to gange om ugen i fodbold,« siger han.

Han håber i øvrigt på, at Leicester kan holde fast i den øjeblikkeligt tredjeplads og kvalificere sig til næste års Champions League.

Også en anden Premier League-manager har været smittet med covid-19. Det var Arsenals Mikel Arteta.