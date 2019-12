Kvindelandstræner Lars Søndergaard udtager landshold fra en større pulje nu, og det lover godt for 2020.

De danske fodboldkvinder har sat en solid kurs mod EM-slutrunden i 2021 i England med fem sejre af fem mulige hidtil i kvalifikationen.

Sejrene kom efter et første halvår af 2019, hvor Danmark i træningskampe og Algarve Cup testede sig selv af mod flere stærke modstandere, som Norge, Frankrig, Skotland og England.

Det blev til nederlag i alle fire kampe, mens Finland og Kina blev slået knebent.

Men kampene var med til at spille det hold sammen, som sidst på sommeren skulle i gang med EM-kvalifikationen. Og der var kalkuleret med mere magre resultater i foråret.

- Vi vidste, der kunne være nogle udfordringer i foråret, hvor vi spillede mod rigtigt gode modstandere, der egentlig var klar til VM, og som i øvrigt efterfølgende klarede sig godt til VM, siger landstræner Lars Søndergaard.

- Vi skal først måles 100 procent, når kvalifikationen er overstået, og vi forhåbentlig har kvalificeret os til EM. Det er det helt klare mål.

- Hvis vi kigger over hele 2019, så synes jeg, vi kan være meget, meget tilfredse. Vi står trods alt med fem sejre i fem kampe og en målscore på 29-0. Der kan vi ikke forlange mere af et relativt nyt hold.

Danmark har endnu ikke mødt Italien, kvalifikationsgruppens formodentlig hårdeste modstander. Det sker først i 2020. Men Lars Søndergaard føler, at han står med et mere slagkraftigt hold nu, end han gjorde i starten af året.

- Der hvor vi har rykket os mest, det er, at vi har fået flere spillere til rådighed, mener landstræneren.

- Der er nogle af de unge, som er kommet ind på holdet, der har vist, at de kan være en del af holdet og spille på internationalt niveau. Det har gjort, at vores bredde kvalitativt er blevet meget større.

- Det var også en af tankerne bag, da vi tog mange unge med til vores første samling allerede i januar.

- Der var en del U19-spillere, og et par af dem er blevet faste spillere på holdet allerede, og nogle af dem har også fået en del spilletid blandt andre Nicoline Sørensen. Hun har spillet mange kampe fra start, og hun er ikke den eneste.

Netop det faktum, at han nu er langt mindre sårbar over for skader hos profiler, når han udtager landsholdet, giver ham stor optimisme til fremtidens udfordringer.

- Vi har fået en hel del spillere, som i år har fået en masse rutine internationalt og på landsholdet. Det kan kun være godt for dansk kvindefodbold, siger Lars Søndergaard.

Efter træningsturneringen Algarve Cup i marts genoptager Danmark jagten på en EM-billet i april, hvor Bosnien-Hercegovina og Malta venter.

Danmarks to sidste kampe i kvalifikationen er mod Italien, og det er formentlig først her, at førstepladsen afgøres.

Gruppevinderen er klar til EM, og toeren kan også få en direkte billet til slutrunden, såfremt man er blandt de tre bedste toere i kvalifikationen.

