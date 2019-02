Chelsea er blevet forbudt at købe spillere i de to forestående transfervinduer til sommer og næste januar, skriver flere medier.

Forbuddet kommer fra det internationale fodboldforbund (FIFA) og er blevet sat i værk, eftersom Chelsea har handlet ulovligt med mindreårige fodboldspillere.

FIFA skriver i en meddelelse:

»FIFAs disciplinærkommité har sanktioneret den engelske klub Chelsea og FA (det engelske fodboldforbund, red) for at bryde med reglerne omhandlende internationale transfers og registrering af spillere under 18 år.«

Eden Hazard kan blive fanget i Chelsea som følge af dagens transferforbud. REUTERS/David Klein Foto: DAVID KLEIN Vis mere Eden Hazard kan blive fanget i Chelsea som følge af dagens transferforbud. REUTERS/David Klein Foto: DAVID KLEIN

Yderligere lyder det, at Chelsea er blevet idømt en bøde på næsten fire millioner danske kroner.

Helt konkret drejer det sig om handel og registrering af 29 ungdomsspillere, hvor Chelsea har forbrudt sig mod FIFAs artikel 19.

Artikel 19 beskriver, at handel med spillere under 18 år kun kan gennemføres, hvis særlige parametre bliver opfyldt. Det kan være ting, som at spillerens forældre skal flytte med til pågældende klub og by, at spilleren skal gennemgå fodbolduddannelse på højeste niveau, og at klubben helt basalt skal sørge for, at spilleren har det godt.

De regler mener FIFA altså ikke, at Chelsea har levet op til, og dermed har de dømt dem. Det er nu op til Chelsea, om de vil anke.

Også FA er blevet idømt en bøde. Den lyder på næsten 3,5 danske millioner kroner.

Dommen kan betyde godt nyt for danske Christian Eriksen, som Real Madrid længe har jagtet forgæves.

Men eftersom at prissætningen på Eriksens Tottenham og den spanske kongeklub er milevædt fra hinanden, har det senest lydt, at Real Madrid i stedet går efter Chelseas Eden Hazard. Men i og med at Chelsea nu ikke må købe spillere i to transfervinduer, er det sandsynligt at tænke, at de ikke vil sælge én af klubbens allerstørste stjerner.

Dermed kan Eriksen igen være højaktuel for Real Madrid.