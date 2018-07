Profilen Neymar er blevet kritiseret for dramatik ved VM, men Brasiliens landstræner roser sin stjernespiller.

Moskva. Neymar synes at have fået det meste af fodboldverdenen på nakken i disse dage, men den brasilianske landstræner er godt tilfreds med sin stjernespiller.

Blandt andet på sociale medier er Neymar blevet skydeskive for alverdens debat, og superstjernen beskyldes for at overdramatisere i sin reaktion på frispark.

Træner Tite forsvarer dog sin profil, inden fredagens kvartfinale mod Belgien.

- Jeg har allerede talt om Neymar, og jeg har været meget klar i mælet om, hvad der skete.

- I skulle kigge på videobillederne. Det eneste, I skal gøre, er at kigge på de billeder.

- Det gør mig glad, at Neymar spiller på sit bedste niveau. Det er ikke kun, når han har bolden og dribler. Der er også hans defensive aktioner, og kigger man efter, kan man se, hvor meget han har bidraget med, siger Tite.

Efter opgøret mod Mexico i ottendedelsfinalen kritiserede Mexicos landstræner, Juan Carlos Osorio, en episode i 0-2-nederlaget, som involverede Neymar.

Her trådte Mexicos Miguel Layún på Neymars ankel. Brasilianeren vred sig i smerte, men skaden så efterfølgende ikke ud til at volde problemer.

- Der var et spilstop på fire minutter, og det er et meget skidt eksempel for fodbolden.

- Jeg synes, det er en skam for fodbolden. Specielt for børn, som ser på, for det skal være en sport, der beror på beslutsomhed og mandighed og ikke skuespil, sagde Mexicos landstræner efter kampen.

Neymar svarede efter opgøret, at han er ligeglad med kritik og ros, og at det for ham gælder om at vinde VM.

