For første gang er hverken Italien, Argentina, Brasilien eller Tyskland i semifinalen ved et fodbold-VM.

Moskva. Da Belgien fredag aften sendte Brasilien ud af VM-slutrunden i Rusland i kvartfinalen, blev der skrevet fodboldhistorie.

For første gang nogensinde er hverken Italien, Argentina, Brasilien eller Tyskland blandt de sidste fire tilbageværende nationer ved et VM.

De femdobbelte verdensmestre fra Brasilien tabte 1-2 til Belgien. Argentina blev ligeledes sendt ud i ottendedelsfinalen. Det skete med et 3-4-nederlag til Frankrig.

De regerende tyske verdensmestre, som er noteret for fire VM-titler, blev sendt ud i gruppespillet.

Italien kvalificerede sig slet ikke til VM i Rusland efter et samlet playoff-nederlag til Sverige.

Brasiliens exit betyder desuden, at det for fjerde gang i træk vil blive et europæisk land, der kommer til at løfte VM-trofæet. Og det bliver fire forskellige vindere fra Europa.

I 2006 vandt Italien. I 2010 var det Spanien. Og Tyskland sejrede for fire år siden.

Kun fem lande har vundet mere end én gang. Det er Brasilien, Tyskland, Italien, Argentina og Uruguay. Sidstnævnte nation blev også sendt hjem fra Rusland fredag. Det skete med et nederlag til Frankrig i ottendedelsfinalen.

Kun Frankrig og England har prøvet at vinde VM før af de tilbageværende hold i Rusland.

Mens Frankrig allerede er klar til semifinalen mod Belgien, skal England først forbi Sverige i kvartfinalen. Den kamp begynder lørdag klokken 16 dansk tid.

Vinderen af det opgør møder vinderen af Rusland-Kroatien i den anden semifinale. De russiske værter møder Danmarks overmænd lørdag klokken 20 dansk tid.

/ritzau/