Brasilien røg ud af VM i Rusland efter kvartfinalenederlag til Belgien på 1-2.

København. Det Brasilianske Fodboldforbund (CBF) har forlænget kontrakten med landstræner Tite, så den løber til 2022.

Det skriver forbundet på sin hjemmeside.

- CBF har fornyet kontrakten med træner Tite indtil slutningen af VM i Qatar i 2022, skriver forbundet.

Kontraktforlængelsen kommer efter mange spekulationer om Tites fremtid som brasiliansk landstræner efter VM i Rusland.

Der lykkedes det ikke for de femdobbelte brasilianske verdensmestre at leve op til favoritværdigheden, og Brasilien måtte rejse hjem fra VM efter kvartfinalen, hvor det blev til et 1-2-nederlag til Belgien.

- Jeg vil ikke tale om min fremtid lige nu. Det er ikke passende, eftersom jeg stadig tænker på kampen. Tiden vil vise, hvad der skal ske.

- Efter et par uger vil støvet lægge sig. Vores hoveder vil være klare, således at vi bedre kan diskutere det, sagde han ifølge Det Internationale Fodboldforbund Fifas hjemmeside efter nederlaget.

Siden 2016 har 57-årige Tite stået i spidsen for Brasilien, hvor det er blevet til 26 kampe med 20 sejre, fire uafgjorte og to nederlag.

Ifølge nyhedsbureauet AFP er Tite den første brasilianske landstræner, der får en kontraktforlængelse efter et VM siden Claudio Coutinho i 1978.

VM blev vundet af Frankrig, der vandt finalen over Kroatien med 4-2.

/ritzau/