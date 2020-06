To uger før Fifa træffer beslutning om VM-værtskabet for kvinder i 2023, trækker Brasilien sit bud tilbage.

Brasilien trækker sin ansøgning om at få tildelt værtskabet for VM for kvinder i fodbold i 2023.

Landets fodboldforbund (CBF) oplyser mandag, at beslutningen er truffet på baggrund af en vurdering fra Brasiliens regering.

På grund af den øjeblikkelige viruspandemi fraråder regeringen at acceptere de finansielle garantier, som Fifa, sportens globale forbund, kræver.

- Som følge af de økonomiske hårde tider som Covid-19 har forårsaget, mente regeringen, at det ikke vil være tilrådeligt at underskrive de garantier, som Fifa udbeder sig, hedder det i en meddelelse fra CBF.

Med over 36.000 coronarelaterede dødsfald overgås Brasilien kun af USA og Storbritannien.

Beslutningen om at droppe VM-buddet efterlader Australien sammen med New Zealand, Colombia samt Japan som de resterende tre ansøgere til værtskabet.

Brasilien vil ifølge CBF nu sammen med andre sydamerikanske lande bakke op om Colombia som værtsland for turneringen, der i 2023 udvides til 32 hold.

Ved det seneste VM for kvinder i Frankrig i 2019 deltog 24 hold i slutrunden.

Spændingen, om hvem der skal lægge fodboldbaner til turneringen i 2023, bliver udløst den 25. juni. Her vil Fifa annoncere værtslandet.

Oprindeligt skulle det ske i forbindelse med et møde i Addis Ababa i Etiopien, men det er aflyst på grund af coronakrisen, skriver Goal.com. I stedet vil Fifa træffe beslutningen efter et virtuelt møde.

/ritzau/Reuters