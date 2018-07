Willian mener, at Brasiliens spil uden bold var nøglen til sejr over Mexico i ottendedelsfinalen ved VM.

Samara. Neymar og Roberto Firmino sparkede bolden i kassen, da Brasilien besejrede Mexico 2-0 i ottendedelsfinalen ved VM i fodbold.

Men det vigtigste for brasilianerne var ikke at spillet med bolden på fødderne, mener Willian, der lagde op til målet til 1-0 med et fladt indlæg.

- Nøglen var at spille sammen uden bold, for vi kender holdets kvaliteter, lyder det ifølge AP fra Willian.

- Vi ved, at vi har spillere, der kan afgøre kampen, siger Willian.

Mexico startede godt og pressede især brasilianerne i kampens første halvleg, men Brasilien tilkæmpede sig overtaget og nedlagde Mexico med to scoringer efter pausen.

Brasilianerne er kommet godt ind i VM-turneringen efter lidt startvanskeligheder. I første gruppekamp mod Schweiz blev det kun til 1-1, og i den efterfølgende kamp skulle Brasilien helt frem til slutminutterne for at besejre Costa Rica.

Siden blev det dog til en sikker sejr over Serbien før mandagens 2-0'er over Mexico.

Landstræner Tite hæfter sig ved, at holdet er blevet kaldt et klubhold snarere end et landshold.

- Det tog jeg som et kompliment, og det fortalte jeg holdet, siger han ifølge fifa.com.

- Jeg forventede, at vi ville gentage niveauet fra den seneste kamp og måske endda vokse. Og det skete. Det gælder ikke kun de startende 11, men også udskifterne. Det stærkeste ved holdet er dets balance, siger Tite.

/ritzau/