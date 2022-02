Den brasilianske legende Adriano måtte se et skifte til franske Le Havre gå i vasken tilbage i 2015, og den nu 40-årige tidligere fodboldspiller valgte at trøste sig selv på en meget vild måde.



Ligue 2-holdet Le Havre havde tilbudt den tidligere brasilianske landsholdsspiller en aftale, som Adriano var gået med til. Men det foreslåede skifte kollapsede i sidste øjeblik på grund af en teknikalitet.

Ifølge The Sun trøstede Inter-legenden sig selv på den eneste måde, han vidste hvordan – ved at besøge et bordel.

Adriano skulle ifølge mediet være fløjet fra Frankrig tilbage til Rio de Janeiro, hvor han spenderede over 100.000 kroner på 18 prostituerede. Han valgte at tage gruppen af ​​kvinder med til en privat fest på et luksushotel.

Den firedobbelte Serie A-vinder er da også kendt og berygtet for sine udskejelser uden for banen.

I 2014 blev Adrianos navn renset, efter han i en fire år lang sag blev sat i forbindelse med narkotikahandel.

Sidste år valgte den nu 40-årige Adriano at sælge sit palæ og alle sine ejendele – undtagen sine mange medaljer.

Herefter flyttede han ind på et luksushotel, som det The Sun mener at vide koster godt 90.000 kroner per nat.

Adriano nåede at få 48 landskampe for Brasilien, hvor han scorede 27 mål. Han var i sin karriere forbi adresser som Inter, Roma, Parma og Flamengo inden, at han sluttede sin karriere i Miami United.