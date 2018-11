Den tidligere Barcelona-stjerne Rivaldo mener, at Christian Eriksen ville passe godt ind i Real Madrid, og han kan være med til at udfylde tomrummet efter Cristiano Ronaldo

Den tidligere Barcelona-stjerne Rivaldo mener, at Christian Eriksen ville passe godt ind i Real Madrid, og at han kan være med til at udfylde tomrummet efter Cristiano Ronaldo.

Tottenham-stjernens fremtid er usikker, eftersom han kun har 18 måneder tilbage af sin kontrakt med klubben.

Siden han ankom fra Ajax i 2013, har danskeren været en af de bedste midtbanespillere i ​​Premier League. I lang tid har han været rygtet til giganterne fra Barcelona, men ifølge nye rapporter skulle han være på vej til Real Madrid.

Den brasilianske legende mener, at Danmarks nummer 10 kan styrke Real Madrid og endda erstatte Ballon d'Or-favoritten Luka Modric.

»Christian Eriksen er en meget talentfuld spiller, der ville kunne starte inde i Real Madrid. Måske vil han endda kunne erstatte Luka Modric, hvis det er nødvendigt," siger Rivaldo til Betfair.

»Han har være afgørende for Tottenham i lang tid nu. Real Madrid har haft problemer med at score mål, siden Ronaldo skiftede. Han er en trussel foran mål, og han ser hullerne,« afslutter han.

Eriksen har scoret 57 mål og lavet 73 assists i 239 optrædener for Spurs på tværs af alle turneringer.

