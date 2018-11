Neymar skal undersøges nærmere, men Brasiliens læge forventer ikke, at tirsdagens skade er alvorlig.

Den brasilianske fodboldstjerne Neymar måtte tirsdag aften forlade landskampen mod Cameroun med en skade efter blot otte minutter, men de første bulletiner efter kampen går på, at skaden ikke er så alvorlig.

Efter kampen nedtoner den brasilianske læge Rodrigo Lasmar skaden, men han tilføjer dog, at nærmere undersøgelser er nødvendige, inden prognosen er klar.

- Han kom ud og beklagede sig over smerter og følte ubehag. Han behøver mere tid og skal igennem en skanning, men som udgangspunkt er det ikke en alvorlig skade, siger Rodrigo Lasmar.

Neymar havde netop afsluttet med et langskud over mål, da han signalerede, at han måtte udskiftes. Han tog sig til lysken og lagde sig i græsset.

Han blev erstattet med Richarlison, som blev matchvinder i testsejren på 1-0 med et mål kort før pausen.

I Neymars franske klub, Paris Saint-Germain, afventer man med sikkerhed den endelig dom med stor ængstelse.

Klubben skal næste onsdag møde Liverpool i Champions League, og et nederlag kan betyde farvel til turneringen allerede efter gruppespillet for den storsatsende klub.

/ritzau/Reuters