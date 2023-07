Der er sket en frygtelig forbrydelse i Brasilien mod en ung fodboldspiller.

19-årige Hugo Pedrosa, som spillede som angriber for klubben Sete Quedas, tog fra en fest 25. juni med sine venner og kæreste, som han slog op med på aftenen. Herefter blev han ikke set siden før, at hans ligdele er blevet fundet i en flod.

Det skriver Globo.

Hugo Pedrosas hofte, torso og lår er nu blevet fundet i en flod nær grænsen til Paraguay af brasilianske sikkerhedsstyrker.

Politiinspektøren for det civilie politi i området Lucelia Constantino har bekræftet, at der er en person anholdt i sagen, og at den unge mands hoved mangler at blive fundet, og at de stadig leder efter det i floden.

»De fandt ham død i Iguatemi-floden, de parterede ham. Sikken grusomhed, der er i verden, min Gud. Min søn var en god dreng,« sagde en sønderknust mor til Hugo Pedrosa, Eliana Skulny, ifølge El Mundo efter ligdelene var blevet fundet.

Globo skriver, at det er ekskæresten, som er medskyldig i forbrydelsen, og at hun er blevet sigtet i sagen.

Hendes nuværende partner er eftersøgt i sagen for medvirken til den frygtelige forbrydelse.

Han er dog fortsat på fri frod, skriver det brasilianske medie.