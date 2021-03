Brasilianske Adriano var engang en af fodboldens mest lovende angribere. Men indstillingen kom i vejen for den hårdtskydende sydamerikaner, hvis karriere aldrig levede op til sit enorme potentiale.

Han havde svært ved at modstå de mange fristelser, der fulgte med livet som fodboldstjerne, og han fik rodet sig ind i en masse kulørte sager og fik også raget et alkoholmisbrug til sig. Og selvom han nu er blevet 39 år, har Adriano fortsat svært ved at holde fokus.

Nu er den tidligere Inter-stjerne nemlig hovedperson i endnu en speget sag. Det skriver news.com.

Angiveligt er Adriano nu involveret i et trekantdrama, der involverer to model-ekskærester.

Adriano på sit hotelværelse. Vis mere Adriano på sit hotelværelse.

Brasilianeren har genfundet kærligheden med eks'en Victoria Moreira. Problemet er bare, at han også er fundet sammen med Micaela Mesquita, en anden ekskæreste.

Som om det dobbeltliv ikke var besværligt nok i forvejen, så foregår det hele på et luksushotel i Rio de Janeiro. Og omverdenen har kunnet følge med, mens Adriano blev spottet på Snapchat-billeder - med skiftende ekskærester der angiveligt ikke kender til hinandens eksistens.

Vidner siger, at dobbeltspillet har stået på i tre måneder. Og Adriano sørger angiveligt for, at Micaela Mesquita kun kommer på besøg, når Victoria Moreira besøger sin familie i en landsby, der ligger fem og en halv time fra Rio de Janeiro.

Det vides ikke, hvordan de to kærester har reageret på, at trekantdramaet nu er en historie i de brasilianske medier.

Brazilian forward Adriano celebrates scoring his team's second goal during the round of 16 World Cup football match between Brazil and Ghana at Dortmund's World Cup Stadium, 27 June 2006. Brazil were leading 2-0 at half-time. AFP PHOTO / ROBERTO SCHMIDT ROBERTO SCHMIDT / AFP Foto: ROBERTO SCHMIDT Vis mere Brazilian forward Adriano celebrates scoring his team's second goal during the round of 16 World Cup football match between Brazil and Ghana at Dortmund's World Cup Stadium, 27 June 2006. Brazil were leading 2-0 at half-time. AFP PHOTO / ROBERTO SCHMIDT ROBERTO SCHMIDT / AFP Foto: ROBERTO SCHMIDT

Adriano står noteret for 48-landskampe og 27 mål for Brasilien.

Han indstillede sin karriere i 2016.