I klippet herover kan du se, hvordan det gik til, da Salah scorede sit ligamål nummer 30 i april.

25-årige Mohamed Salah kunne nok ikke have skrevet et bedre eventyr om sin første tid som Liverpool-spiller.

Med 43 mål har han på kort tid sparket sig ind i hjerterne på den mange Liverpool-fans verden over, og nu er der mere godt nyt på vej fra den egyptiske målkonge.

For selvom han allerede er blevet rygtet væk til store klubber som Real Madrid, tyder det på, at Salah er mere end tilfreds i det engelske, og til Liverpool Echo indikerer han, at han umiddelbart ikke skal nogle steder.

»Selvfølgelig har jeg ambitioner for fremtiden med Liverpool. Som du kan se, har vi haft en fantastisk sæson, vi er i Champions League-finalen, og alle er så spændte,« siger Mohamed Salah, der understreger, at han er 'meget glad' for at være i klubben.

Og noget kunne tyde på, at der er meget mere i vente i Premier League for Salah.

»Det her er bare begyndelsen. Det er mit første år her, og det gælder også nogle af de andre spillere,« siger den 25-årige stjerne, der sammen med Liverpool lige nu indtager fjerdepladsen i Premier League.

En placering, der giver adgang til næsten sæson af Champions League, men som klubben ikke er sikret endnu. Der mangler fortsat én spillerunde, og her Liverpool med et nederlag til Brighton risikere at ryge ned på femtepladsen, såfremt Chelsea vinder deres sidste kamp mod Newcastle.

Den 26. maj spiller Liverpool desuden Champions League-finale mod Real Madrid.