Den danske landsholdsangriber Kasper Dolberg er blevet kåret til månedens spiller i sin franske klub Nice.

Det oplyser klubben på sin hjemmeside.

Det er Nice-fansene, der har peget på deres danske målmager som november måneds bedste spiller.

Den 22-årige silkeborgenser har da også fundet målformen på det seneste og har således scoret i tre kampe i træk.

After winning the award for Player of the Month in September, With 30% of the vote, @Dolbergofficial is your Crédit Agricole Aiglon of the Month for November. https://t.co/Qy1NIuzCBr pic.twitter.com/jWEcmjYNc1 — OGC Nice

Dolberg fik 30 procent af stemmerne, mens de nærmeste forfølgere var Youcef Atal og Pierre Lees-Melou fik, der fik henholdsvis 16 og 10 procent af stemmerne.

Seneste scoring faldt onsdag aften, hvor den danske spids scorede Nices eneste mål i 4-1-nederlaget til Saint Etienne.

Kasper Dolberg skiftede før den igangværende sæson fra hollandske Ajax Amsterdam til Nice og har indtil videre scoret fem mål i den franske Ligue 1.

Nice befinder sig lige nu en 14. plads i ligaen. Her har de 20 point efter 16 kampe.