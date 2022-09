Lyt til artiklen

Martin Braithwaite er i voldsomt spillehumør efter skiftet til Espanyol fra Barcelona.

Den danske landsholdsangriber blev matchvinder i sin debut for catalonierne mod Athletic Club Bilbao. Og nu er Bratihwaite igen på spil.

I hjemmekampen mod Sevilla reducerede den 31-årige dansker til stillingen 2-3 i det 62. min.

Braithwaite headede på mål, hvor Sevilla-keeperen Bono gav en returbold på forsøget.

Den var Braithwaite første over og kunne skubbe bolden i mål, og derved score sit andet mål i to kampe for sin nye klub.

Samme succes, som Martin Braithnaite nyder lige nu, gælder ikke for de to andre danske landsholdsspillere, der også var til stede RCDE Stadium i Barcelona.

Desværre for Thomas Delaney og nyindkøbet Kasper Dolberg, måtte de to følge hele kampen på Sevillas bænk.

I slutningen af opgøret opstod der et stort drama, da Sevillas kantspiller Erik Lamela kastede sig voldsomt ind i en tackling, hvorefter argentineren bliv vist sit andet gule kort og dermed måtte gå fra banen før tid.

Herefter opstod der kaos på Sevilla-bænken, hvor udeholdets cheftræner Julen Lopetegui brokkede sig så voldsomt, at kampens dommer også viste ham det røde kort.

Martin Braithwaites reducerende scoring var ikke nok for Espanyol til at sikre sig i et point i et opgør, som udviklede sig til lidt af et drama med hele 10 minutters overtid. Sevilla endte dog til sidst med at snuppe en 3-2-sejr.