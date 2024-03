Brentford indkasserede to tidlige scoringer mod West Ham og led sit tiende nederlag i 12 kampe.

Det kører slet ikke i øjeblikket for Premier League-klubben Brentford med danske Thomas Frank som træner og en stribe danske spillere i truppen.

Mandag aften blev holdet slået med 4-2 på udebane af West Ham. Det var Brentfords tiende nederlag i de seneste 12 ligakampe.

Kampens store figur var West Hams engelske landsholdsbobler Jarrod Bowen, der inden for de første syv minutter scorede to gange og tilføjede et tredje mål efter pausen.

West Ham kom ellers ind til kampen med sine egne problemer og otte kampe i træk uden sejr.

Men sorgerne blev blæst væk af brandvarme Bowen, der åbnede scoringen efter to minutter med en præcis afslutning, hvor bolden akkurat klemte sig ind ved nærmeste stolpe.

Fem minutter senere fejlafleverede Mathias "Zanka" Jørgensen i et Brentford-opspil. West Ham opfangede bolden, og nogle få afleveringer senere var Bowen spillet fri til endnu en scoring.

Neal Maupay gav Brentford håb med sin reducering kort efter, men Bowen slog til igen efter pausen. Mohamed Kudus sendte et veltimet indlæg ind til den helt fri forward, som let kunne genetablere tomålsføringen.

Godt 20 minutter før tid øgede Emerson til 4-1, da han fra lang afstand hamrede bolden op i det ene målhjørne.

At Yoann Wissa otte minutter før tid reducerede til 2-4 efter en aflevering fra Mikkel Damsgaard, fik ikke den store betydning.

Damsgaard var en af fem danskere på Brentfords hold. Han og Mads Roerslev blev indskiftet efter pausen, mens Christian Nørgaard, Mathias Jensen og Mathias "Zanka" Jørgensen var i startopstillingen.

Brentford er nummer 16 i Premier League og har fem point ned til Luton på den øverste nedrykningsplads.

/ritzau/