Pernille Harder kan udødeliggøre sig selv i fodboldhistorien, hvis sæsonafslutningen flasker sig for den danske verdensstjerne.

For ikke alene kan hun sammen med Chelsea og sin svenske kæreste og holdkammerat, Magdalena Eriksson, ved sin side, vinde den engelske Women’s Super League – der er den bedste engelske række – søndag eftermiddag. I næste weekend venter Champions League-finalen mod FC Barcelona, og få dage derefter gælder det FA Cup-finalen mod Everton.

En trio af potentielle triumfer, der meget vel kan komme i hus med den 28-årige danske verdensstjerne i en hovedrolle – som så mange gange før. Og det vækker jubel hos landstræneren, som kun har lovprisning tilovers for sin anfører.

»Hun har udviklet sig meget som menneske og vokser helt vildt som anfører på landsholdet. Også som spiller udvikler hun sig stadig. Hun er en utrolig intelligent fodboldspiller og afgør fodboldkampe. Hun læser spillet på niveau med selv de bedste mandlige spillere,« siger Lars Søndergaard.

»Hun har udviklet sig meget som menneske,« siger Lars Søndergaard.

28-årige Harder har i denne vundet flere personlige priser og høstet hæder med Chelsea, som allerede har vundet ligacuppen tidligere i sæsonen. I efteråret blev landsholdsstjernen blandt andet kåret til europas bedste spiller, mens hun dog blev forbigået i FIFAs kåring af verdens bedste spiller.

»Det overraskede mig, da hun kun blev nummer to. Det svarer lidt til dengang, Luka Modric vandt hos herrerne, fordi man skulle have en anden vinder end Messi og Ronaldo. Jeg synes, at hun har et stort repertoire, og er blandt de allerbedste i verden, og hun har været afgørende for sine hold på et højt højt plan. Men det er måske smag og behag,« siger Lars Søndergaard.

Presset har været ellers stort på Harder, siden hun blev verdens dyreste kvindelige fodboldspiller i sommer, da hun skiftede fra Wolfsburg til Chelsea for 2,6 millioner kroner. Men det skifte har vist sig at være det helt rigtige skifte for midtjyden.

Chelsea, som spiller i WSL, der i disse år boomer, er flyvende i denne sæson under succestræner Emma Hayes' ledelse, og Harder har været en nøglefigur på holdet.

28-årige Harder har i denne vundet flere personlige priser og høstet hæder med Chelsea

Blandt andet stjal danskeren overskrifterne med sin hovedstødsscoring mod Bayern München i Champions League-semifinalen. Sammenligningerne med Chelsea-herrernes angrebsikon Didier Drogbas var nærliggende hos mange fans på de sociale medier, og dermed var en viral succes sikret.

»Hun havde lidt problemer i starten i Chelsea, hvor hun spillede ude på kanten. Der er en vanvittig konkurrence på de offensive pladser i Chelsea. Men nu har Harder erobret angrebspladsen,« siger landstræneren, som håber, at Pernille Harders succes for Chelsea kan skabe mere opmærksomhed omkring hende selv og kvindefodbold.

For selvom Pernille Harder er et verdensnavn inden for kvindefodbolden, så er hendes status som stjerne i Danmark til at overse.

»Hun er en tilbageholdende og stille person, som helst bare vil lade støvlerne tale. Men hun er blevet dygtigere til at turde stå frem med emner, som har med kvindeidentitet eller hendes egen seksualitet at gøre. Det har hun ikke gjort tidligere, men nu begynder hun at shine på det område også,« siger landstræneren om Harder, som i de seneste år har gjort sig bemærket for at bruge sin status som en af verdens bedste fodboldspillere til at sætte fokus på emner uden for fodboldbanen.

Foto: Henning Bagger Vis mere Foto: Henning Bagger

Pernille Harder danner som nævnt par med den svenske fodboldspiller Magdalena Eriksson. De har modtaget stor ros og vakt opsigt, da de på valentinsdag åbnede deres indbakke for at give gode råd til unge om at springe ud.

'At springe ud burde være det mest naturlige for alle og burde også blive accepteret af alle. I de næste timer vil Magdalena Eriksson og jeg åbne vores indbakke for alle, der kæmper med at springe ud, vil vide mere om vores oplevelser eller bare leder efter godt råd på valentinsdag,' skrev Harder, som selv sprang ud for syv år siden.

Derudover har danskeren sat fokus på at stoppe mobning online med sit samarbejde med The Cybersmile Foundation, der har startet en kampagne sammen med Liverpool-stjernen Jordan Henderson.

Det kan sammen med forhåbentlig kommende succes på landsholdet være med til at øge hendes – og kvindefodboldens – popularitet herhjemme. Men først gælder det en trio af finaler med Chelsea i de kommende uger, der kan sende Harder helt op i fodboldhimlen, hvis alt flasker sig.