Kasper Dolberg var i fokus før, under og efter Nices 3-1-sejr over Angers i den franske liga.

Den danske landhsoldsangriber viser nemlig solid EM-form for tiden, og det fortsatte for Dolberg i aftenens kamp på hjemmebane i den franske liga.

Her spillede han generelt en god kamp på spidsen, og den gode indsats blev kronet med en bag-om-støtte-benet-aflevering i opspillet til Nices 2-1-mål, samt ikke mindst en velhamret op-i-krogen-afslutning til 3-1 i kampens døende sekunder, hvor Dolberg fik vristet sig fri til en friløber.

Og så var der ellers dømt tv-tid til den blonde jyde, som kameraerne foluserede på, da kampen blev fløjtet af.

Her var det tydeligt en lettet dansker, som kunne juble over en hårdt tiltrængt sejr og mål nummer fire i sæsonen, som har været en blandet fornøjelse for den ambitiøse sydfranske klub.

Nice er med sejren fortsat placeret i midten af Ligue 1.

Kasper Dolberg har uden tvivl fået plusser i bogen hos landstræner Åge Hareide, hvis han har set med fra Bukarest, hvor han har overværet EM-lodtrækningen.

22-årige Dolberg har i EM-kvalifikationen ikke helt formået at bide sig endegyldigt fast i startopstilingen, men fortsætter han målformen fra de seneste uger, hvor det er blevet til scoringer i to weekender i streg, så nærmer han sig et niveau, hvor han ikke kan ses bort fra.