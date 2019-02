En brand har dræbt 10 personer hos den brasilianske fodboldstorklub Flamengos anlæg.

Det skriver flere brasilianske medier som eksempelvis Tv Globo fredag.

Fodboldanlægget Ninho de Urubu ligger i den vestlige del af Rio de Janeiro, og brandvæsenet modtog alarmopkaldet kl. 5.17 lokal tid (kl. 8.17 dansk tid).

Den del af anlægget, hvor branden har hærget, fungerer også som akademi for ungdomsspillere, der bor og sover i bygningerne. Ifølge en lokal radiostation var der sovende børn mellem 14 og 17 år til stede, da branden brød ud.

Urgente! Bombeiros dizem que 10 pessoas morreram em incêndio no Ninho do Urubu https://t.co/uaZeeJvflw pic.twitter.com/43nljz2J8q — globoesportecom (@globoesportecom) 8. februar 2019

Årsagen til branden er endnu ukendt, og det to timer for brandvæsenet at få bugt med flammerne. Ifølge lokale medier.

Foruden de 10 dræbte skulle også tre personer være kommet alvorligt til skade. De er blevet kørt til et nærliggende hospitalt.

Real Madrid-spilleren Vinicius jr har en fortid i Flamengo, og han har fredag morgen reageret på meldingerne om tragedien i hjemlandet:

'Virkelig trist nyhed. Lad os bede for alle. Vis styrke, vis styrke, vis styrke,' skriver han på Twitter.

Que notícia triste! Oremos por todos! Força, força e força — Vinicius Jr (@vini11Oficial) February 8, 2019

Identiteten på både de døde og sårede er endnu ukendt.

Ifølge nyhedsbureauet Reuters blev Ninho de Urubu-anlægget udvidet så sent som for to måneder siden.

Flamengo er en af Brasiliens største og mest traditionsrige klubber - og i verden. Den blev grundlagt i 1895.

Hjemmebanen er det berømte Maracana-stadion, hvor eksempelvis VM-finalen også blev spillet så sent som i 2014.