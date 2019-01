Allan Simonsen, Michael Laudrup, Peter Møller og Jon Dahl Tomasson har alle scoret på Camp Nou, en af verdens mest legendariske fodbold-arenaer.

Her til aften skød Martin Braithwaite sig så ind i kongerækken af danske målscorere på FC Barcelonas hjemmebane, da han scorede til 1-1 for Leganes i La Liga-miniputternes 3-1-nederlag til Lionel Messi og co.

Dermed satte den tidligere Esbjerg fB-spiller kronen på værket på en stor uge på det personlige plan for sit nye hold.

I torsdags blev han matchvinder i Leganes' pokalkamp mod selveste Real Madrid med sin første scoring i den stribede trøje - i øvrigt for øjnene af landstræner Åge Hareide og hans assistent, Jon Dahl Tomasson, som scorede på Camp Nou for 11 år siden for Villareal. Velkommen til Spanien!

Martin Braithwaite sparker bolden i mål på Camp Nou. Foto: ALBERT GEA Vis mere Martin Braithwaite sparker bolden i mål på Camp Nou. Foto: ALBERT GEA Foto: ALBERT GEA Vis mere Foto: ALBERT GEA

I første halvleg var den danske landsholdsangriber ellers ganske usynlig, da det lille spanske mandskab, som han skiftede til fra Middlesbrough for nogle uger siden, var presset i bund af de store FC Barcelona-stjerner.

Men fra anden halvlegs start blomstrede den lynhurtige danske angriber op, hvor han ofte var en trussel med sin fart over for hjemmeholdets forsvarskæde.

Efter knap en time kom jubelstund nummer to i denne uge for 27-årige Braithwaite, da han afsluttede et skarpt kontraangreb fra Leganes, da han tæt ind under mål satte sidste fod på et indlæg og udlignede FC Barcelonas føring.

Braithwaites udligning af Ousmane Dembeles førstehalvlegs-mål fik FC Barcelona-træner Ernesto Valverde til at reagere. Ind kom Lionel Messi, som var blevet sparret fra start, og så vendte kampen.

Martin Braithwaite drev til tider gæk med FC Barcelonas Gerard Pique. Foto: Toni Albir Vis mere Martin Braithwaite drev til tider gæk med FC Barcelonas Gerard Pique. Foto: Toni Albir

Foto: ALBERT GEA Vis mere Foto: ALBERT GEA

Bare syv minutter efter den lille argentinske fodboldtroldmands indskiftning lå bolden i Leganes' mål.

En vidunderlig Messi-afslutning gav en løs bold, som Luis Suarez var over som en mis. 2-1 til La Liga-førerholdet!

Messi ville også selv på tavlen, så efter endnu en smuk kombination med Jordi Alba, sparkede han i overtiden kuglen ind med højrefoden, og så sluttede det livlige opgør 3-1 til hjemmeholdet på Camp Nou, hvor Braithwaite blev udskiftet efter 78 minutters spil.

Med nederlaget er Leganes på 14.-pladsen med kun to point ned til nedrykningsstregen. FC Barcelona fører La Liga med fem point ned til Atlético Madrid.