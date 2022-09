Lyt til artiklen

De spanske radiolyttere fik noget at tænke over.

Martin Braithwaite gav for nylig et interview til Catalunya Ràdios 'Tot Costa'-program, og her faldt der nogle iøjnefaldende citater om Barcelona.

Særligt da talen faldt på Ousmane Dembele, der til tider har været et smertensbarn i klubben.

Her gik den danske landsholdspiller meget langt for at vise, hvor højt han agter den franske profil.

Dembele og Braithwaite i omfavnelse. Foto: ATTILA KISBENEDEK Vis mere Dembele og Braithwaite i omfavnelse. Foto: ATTILA KISBENEDEK

»Han gør mere af en forskel end Lewandowski,« lød det ifølge avisen Sport, før han roste den polske La Liga-topscorer, der blev nummer to i Ballon d'Or-afstemningen sidste år.

»Han scorer mange mål, og jeg er glad for ham - han er en fantastisk professionel . Jeg ønsker ham alt det held og lykke med en meget god sæson, men nu er jeg her for at vinde i Espanyol.«

Det var dog intet mod ordene, som franskmanden fik med på vejen.

»Ousmane er en meget god dreng, jeg holder meget af ham, han har et enormt talent, jeg har aldrig set nogen som ham. Messi er noget andet, men jeg har aldrig set nogen som Ousmane,« siger han om den 25-årige, der har spillet fire kampe i denne sæson med et mål og to assists til følge.

Avisen Sport har netop sat Lewandowski på forsiden og fremhævet hans betydning. Vis mere Avisen Sport har netop sat Lewandowski på forsiden og fremhævet hans betydning.

Han ville ikke gå for meget ind i den sidste Barcelona-tid, hvor alt tydede på, at han blev klemt ude af storklubben.

»Folk ikke ved alt. De læser med i pressen, og det, der blev sagt, er ikke sandt.«

»Jeg har mange positive ting om Barcelona i mit hoved , men nu er jeg her, hvor jeg gerne vil være,« siger Braithwaite, der betoner vigtigheden af, at familien kunne blive i byen trods klubskiftet.

»Min familie holder meget af det, og det er vigtigt at blive ved med at bo her.«

31-årige Braithwaite scorede en tre-årige aftale med Espanyol og har allerede vit sit værd - læs mere HER.