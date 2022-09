Lyt til artiklen

Han fulgte med på sidelinjen, da ét af sommerens helt store transferdramaer udspillede sig.

Faktisk havde han én af hovedpersonerne i røret. Flere gange.

For da den danske fodboldstjerne Martin Braithwaite i løbet af sommeren blev frosset ud af FC Barcelona med buhråb og en ageren, der mest af alt mindede om mobning, havde han hele tiden Kasper Hjulmand med på råd.

Det fortæller den danske landstræner i forbindelse med tirsdagens landsholdsudtagelse, hvor han ryster på hovedet af den catalanske storklub, som forsøgte at presse angriberen ud af kontrakten – uden økonomisk kompensation.

»Jeg bryder mig ikke om spillere, der forsøger at tale sig ud af en kontrakt, som de selv har indgået. Pludselig ser man, de ikke kommer og træner, fordi de hellere vil noget andet,« siger han og fortsætter:

»Men jeg bryder mig heller ikke om klubber, der forsøger at gøre det samme. Den aftale, der er lavet, skal overholdes. Jeg kender ikke til alle de ting, der er foregået mellem FC Barcelona og Martin, men jeg siger bare, det er min holdning. Jeg synes, det er mærkeligt, hvis man gør noget andet.«

Hvad sagde du til ham, når I snakkede sammen?

»Vi har selvfølgelig snakket sammen om det, jeg også har sagt til jer (pressen, red.), og det er spilletid. Jeg sagde, det var afgørende for ham, at han fik det. Hvis han var blevet hængende, havde historien jo været, at han ikke havde været i spil til VM.«

Efter flere måneders spekulationer skiftede 31-årige Martin Braithwaite dog på transfervinduets sidste dag til lokalrivalerne fra Espanyol, efter det lykkedes landsholdsspilleren at forhandle en økonomisk aftale på plads med FC Barcelona.

Og her har han fået en forrygende start med to mål i to kampe.

»Det er fantastisk for ham. Jeg synes, der er mange, der er efter Martin. Han gør så meget ud af træne. Det er virkelig imponerende. Det havde dog været godt, hvis det her var sket noget tid før, men alt i alt er det positivt for Martin,« lyder det fra Kasper Hjulmand.

Tirsdag udtog den danske landstræner Martin Braithwaite og resten af truppen forud for de to Nations League-brag mod Kroatien og Frankrig.

En udtagelse, der har sat Kasper Hjulmand i et voldsomt dilemma.