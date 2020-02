FC Barcelona har udløst Martin Braithwaites frikøbsklausul i CD Leganés på 135 millioner kroner, og alt tyder derfor på, at danskeren snart er Barcelona-spiller.

Det betyder, at Leganés, der lige nu befinder sig under nedrykningsstregen i La Liga, mister en meget vigtig spiller i kampen for endnu en sæson i Spaniens bedste fodboldrække.

28-årige Braithwaite har lavet seks ud af Madrid-klubbens 18 mål i denne sæson.

Og Leganés har ikke mulighed for at hente en erstatning, da transfervinduet er lukket. Derfor kan Braithwaite-transferen betyde nedrykning.

Martin Braithwaite har lavet seks mål i denne sæson. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Martin Braithwaite har lavet seks mål i denne sæson. Foto: Liselotte Sabroe

Intet er selvfølgelig afgjort, før sæsonen er slut. Men det er en stor streg i regningen at miste ens topscorer inden den afgørende fase af sæsonen, når man er bundhold.

I januar mistede klubben Youssef En-Nesyri til Sevilla. Derfor bekymrer et muligt Braithwaite-salg Leganés' ejer, Felipe Moreno.

»Sandheden er, at vi er meget bekymrede,« siger han i et interview med Marca.

Den har Barcelona udnyttet, og det gør Leganés til taberen af Braithwaite-transferen. Og det er ikke alle, der synes, det er fair:

Bliver den mest crazy transfer i historie med Braithwaite! Men også vildeste regel i spansk fodbold, som ender med at gå ud over Leganes. De kan ikke stoppe handlen pga. frikøbsklausulen og heller ikke hente en erstatning, fordi vinduet er lukket. Den regel skal redefineres — Sandro Spasojevic (@SandroSpaso) February 18, 2020

Leganés har dog spurgt La Liga, om de må hente en ny spiller, hvis salget af Martin Braithwaite bliver en realitet. Det skriver Marca.

La Liga har endnu ikke givet klubben besked, om de får lov at hente en erstatning eller ej.

Leganés er sluttet som nummer 13, 17 og 17 i de seneste tre sæsoner.

Martin Braithwaite har scoret mod klubber som Real Madrid, Barcelona, Sevilla og Valencia i indeværende sæson.