Han har ikke niveauet. Det er rent held, han er endt i Barcelona. Han er en døgnflue. Han mangler…

Host, kritikerne fik næsten kaffen galt i halsen, da Martin Braithwaite på 20 minutter lod støvlerne tale og tog Camp Nou med storm i sin debut for Barcelona i kampen mod Eibar, hvor han var kraftigt involveret i to scoringer.

Kritikerne fik så lidt medvind, da Braithwaite blev overløbet ved Real Madrids føringsmål i El Clasico, men nu kommer den danske angriber med endnu et modsvar. Denne gang på ord i et interview med spanske Sport.

»Jeg er kommet til Barcelona for at spille her i mange år. Jeg har kun fået positive tilkendegivelser fra folkene her, men hvis nogen mener, jeg kun er her på et kort visit, vil de blive overrasket, når de til næste sæson ser mig spille for FC Barcelona i Champions League,« siger Braithwaite, da han får spørgsmålet om, hvorvidt han ryger ud af klappen igen til sommer.

Lionel Messi fejrer sin scoring mod Eibar med Braithwaite, der skabte målet. Foto: JOSEP LAGO Vis mere Lionel Messi fejrer sin scoring mod Eibar med Braithwaite, der skabte målet. Foto: JOSEP LAGO

Især en kompliment fra den skadede angrebskollega Luis Suarez varmer hos danskeren.

Den uruguayanske stjerne har nemlig været ude og tage danskeren i en form for forsvar over for kritikerne ved at sige, at folk, der ikke kender til danskeren, vil blive positivt overrasket.

»For det første vil jeg gerne sige tak til Luis (Suarez, red.) for hans ord. Han er en god holdkammerat, der tog meget godt imod mig fra dag ét. Han er en fantastisk spiller og en stor inspiration,« siger Martin Braithwaite og fortsætter:

»Hvad angår hans ord, kan jeg fortælle, at jeg blot ønsker at bidrage positivt til holdet. Jeg er ikke kommet til Barcelona for kun at træne med. Jeg er ambitiøs, og jeg vil kæmpe for at nå mine mål.«

28-årige Martin Braithwaite kan ikke deltage i Champions League-kampe for FC Barcelona i denne sæson, fordi han skiftede til klubben uden for transfervinduet.

Dette kunne lade sig gøre som følge af en langtidsskade hos Ousmane Dembele og Luis Suarez.

Dermed har Martin Braithwaite 12 La Liga-kampe til at tage Barcelona med storm.

Næste opgave for ham, Messi og co. er lørdag, hvor de tager i mod Real Sociedad.