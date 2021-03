Det var nok de færreste, der sådan for alvor troede, at Martin Braithwaites eventyr i FC Barcelona skulle gå hen og blive lykkeligt.

Men det må det siges at være lige nu.

Onsdag fuldendte han således en episk onsdag aften for den spanske storklub, da han pandede den afgørende scoring i kassen mod Sevilla og sendte Barcelona i den spanske pokalfinale.

Flere medier storroste efterfølgende den 29-årige esbjergenser, og nu beskriver den spanske avis Sport så, hvordan særligt én person har haft indvirkning på Braithwaites succes.

Den svenske fodboldlegende Henrik 'Henke' Larsson, der i dag er assistenttræner i Barcelona, arbejder nemlig indgående med angriberen i det daglige.

'Svenskeren arbejder nærmest dagligt med Martin for at perfektionere hans tilgang til forsvarsspillerne. En specifik plan, der giver pote, når man kigger på tallene og de situationer, som Braithwaite ender i,' skriver mediet blandt andet.

Faktisk blev danskeren sammenlignet med lige præcis Henrik Larsson, da Mundo Deportivo efter semifinalesejren skulle sætte ord på Braithwaites præstation.

Her blev han kaldt en »lommeudgave af Larsson«, der skal forstås som en light-udgave af den nu pensionerede målmager.

Den tidligere svenske landsholdsstjerne Henrik Larsson arbejder indgående med Martin Braithwaite i FC Barcelona. Foto: VALERY HACHE Vis mere Den tidligere svenske landsholdsstjerne Henrik Larsson arbejder indgående med Martin Braithwaite i FC Barcelona. Foto: VALERY HACHE

Den hollandske cheftræner Ronald Koeman er da også mere end tilfreds med sin danske angriber i øjeblikket, der især også bliver rost for sin ydmyghed, engagement og store lyst til at blive bedre, skriver avisen.

Og netop ydmyghed var også, hvad Braithwaite illustrerede, da han efter opgøret blev interviewet til Barca tv.

»Ter Stegens redning var vigtigere end mit mål. Han gav os muligheden for at komme tilbage. Det er en spiller, som altid er der for at redde holdet,« sagde han, mens den tyske keeper stod ved siden af.

Martin Braithwaite har i denne sæson haft 32 optrædener for FC Barcelona.

Her er det blevet til syv mål og fire målgivende afleveringer.