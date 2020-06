Optur for Braithwaite!

Martin Braithwaite er med fra start, når FC Barcelona kl. 22 i aften tørner ud mod Sevilla i et imødeset og vigtigt topopgør i La Liga.

Den danske landsholdsspiller fortrænger således superstjernen Antoine Griezmann til bænken i træner Quique Setiens start-11'er. Dermed hedder Barcas fronttrio Martin Braithwaite, Luis Suarez, Lionel Messi. Såmænd.

Danskeren startede sidst inde for FC Barcelona i storklubbens første post-corona-opgør mod Mallorca i sidste weekend.

Foto: JAIME REINA Vis mere Foto: JAIME REINA

Der scorede den lynhurtige vestjyde sit første mål for catalanerne, som han skiftede til i februar i år, på et oplæg fra Messi.

Siden har FC Barcelona også spillet i tirsdags, hvor Braithwaite så til fra bænken i hele kampen, hvor Leganes blev slået med 2-0.

FC Barcelona er pisket til at hente alle tre point, hvis de vil bevare det forspring på to point, de havde ned til Real Madrid, inden denne runde. I aftes vandt de velspillende rivaler fra hovedstaden med 3-0 over Valencia.

Tune ind på BT.dk efter kampen, hvor B.T. fælder dom over Braithwaites indsats i Sevilla.