Søndag dukkede et vildt rygte op i det spanske medie 20 Minutos.

At danske Martin Braithwaite har anmodet sin klub FC Barcelona om at overtage Lionel Messis ikoniske trøjenummer 10, hvis argentineren, der er så mange exit-rygter om, smutter.

Men det passer på ingen måde.

Det slår Braithwaite fast med et søm, der er større end Messi.

Messi har hjulpet Braithwaite med at få ham integreret i Barcelona. Foto: ALBERT GEA Vis mere Messi har hjulpet Braithwaite med at få ham integreret i Barcelona. Foto: ALBERT GEA

»Hvad tror folk selv? Selvfølgelig går jeg ikke til klubben og beder om at få Messis nummer, det ville være så respektløst. Jeg føler virkelig, at de mennesker, der finder på den slags historier, mangler respekt over for en masse folk,« siger Martin Braithwaite, der begræder, at Lionel Messi vil væk fra klubben og måske kommer det.

»Der bliver skrevet en masse ting om Messi, og jeg ved ikke, hvad der sker. Jeg kan kun sige, at det er en fantastisk spiller og person at være på hold med. Det siger sig selv, hvad han kan gøre som fodboldspiller, når han viser det hver weekend. Han er en af de bedste spillere nogensinde, og selvfølgelig kommer det til at være et tab for klubben, hvis han forsvinder. Jeg håber ikke, det sker, men jeg ved ikke, hvad der sker, så jeg vil ikke udtale mig om noget, jeg ikke ved noget om,« siger Braithwaite.

Danskeren har i sit første halve år fået stor hjælp af klubbens altoverskyggende profil og anfører.

»Han har været rigtig god for mig og hjulpet mig med at falde på plads i klubben og blandt andet givet mig gode råd, så han har været en god hjælp for mig til at blive integreret,« lyder det fra danskeren, der mener, det er naturligt, at der er så meget palaver om klubben, efter den ikke sikrede sig hverken mesterskabet eller Champions League-trofæet.

Braithwaite har ikke anmodet Barcelona om at spille i trøjenummer 10, hvis Messi skifter klub. Foto: CRISTINA QUICLER Vis mere Braithwaite har ikke anmodet Barcelona om at spille i trøjenummer 10, hvis Messi skifter klub. Foto: CRISTINA QUICLER

»Det siger noget om, hvor store ambitioner klubben har. Hvis man ikke vinder, sker der en masse ændringer. Jeg elsker at spille under det pres, fordi det er sådan, jeg forbereder mig selv på – at jeg skal være helt oppe på tæerne. Det er så stor en klub, vi har med at gøre, at det er helt logisk, at der en masse utilfredse folk.«

»Det er en del af at være fodboldspiller, man skal lære at acceptere. Personligt har jeg det sådan, at når du har en masse succes, så får du ros og tager imod det, og når tingene ikke fungerer, så skal du også være mand nok til at tage imod den hårde kritik, der kommer. Det er en del af gamet,« forklarer Barcelonas nummer 19 på trøjen – Martin Braithwaite.