Når landsholdet senere i dag, mandag, møder ind i Helsingør, vil det ikke blot være til Kasper Hjulmands første samling som ny dansk landstræner.

For første gang i mange år vil den rød-hvide landsholdsdragt blive båret af en herre fra en af verdens største klubber, hvis ikke den største – FC Barcelona – i Martin Braithwaite.

Selv om klubben lige nu befinder sig i det rene kaos efter kun sølv i La Liga, en afgang af sportsdirektør Eric Abidal, en trænerfyring af Quique Setién og en åben krig mellem præsident Josep Bartomeu og verdens største fodboldstjerne, Lionel Messi, preller det hele af i samme øjeblik, den danske landsholdsspiller taler om sit eget virke og stolthed over at være i orkanens øje.

»Jeg er sindssygt taknemmelig for at være at være i denne klub, og jeg har allerede lært en masse ting, som jeg kan bygge videre på til fremtiden,« siger Martin Braithwaite og fortæller, at han stadig udlever en drengedrøm.

Hvad der sker i fremtiden, ved kun jeg selv og min agent Martin Braithwaite

»Selvfølgelig gør jeg det. Det er noget helt specielt, hver gang jeg tager trøjen på. Der er så meget opmærksomhed på os, at vi aldrig kan sætte os tilbage og slappe af, og det gør jeg heller aldrig. Jeg sætter hele tiden nye mål op for mig selv, og når du spiller for en klub, der har så store ambitioner, så skal du være sindssygt taknemmelig over spille her, og det er jeg også.«

Det var i februar, at en ellers helt umulig transfer pludselig blev til en realitet, da Barcelona løb ind i en masse skader og ud af det blå fik en unik chance for at hente en spiller uden for transfervinduet. Få hele historien bag om den sensationelle handel her.

Og fra start gik Martin Braithwaite ind og fik en rolle på holdet i samme angreb, hvor verdensstjernene Lionel Messi og Antoine Griezmann figurerer, og selv da corona-pandemien ramte, og profilen Luis Suarez kom tilbage efter genoptagelsen af La Liga, var Braithwaite foretrukket i første kamp efter pausen.

Her scorede han sågar.

Braithwaite er glad for at være i Barcelona og slår fast, at han bliver i klubben. Foto: PAU BARRENA Vis mere Braithwaite er glad for at være i Barcelona og slår fast, at han bliver i klubben. Foto: PAU BARRENA

Braithwaite blev udtaget til samtlige 14 La Liga-kampe, og der var kun tre opgør, han ikke opnåede spilletid i, hvilket efterlader ham med en god smag i munden på det personlige plan.

»Jeg føler, at det har været positivt. Når du kommer til sådan en storklub, handler det om at integrere dig, og det er gået rigtig godt, synes jeg. Jeg har leveret nogle gode præstationer og fået scoret, så det har været godt.«

Barcelona tabte imidlertid terræn til de senere mestre fra Real Madrid, og i den spanske og engelske presse er der heftigt blevet spekuleret i, at klubben vil af med sin danske spiller, som især er blevet kædet sammen med Everton og West Ham fra Premier League.

Men nu tager Martin Braithwaite for første gang bladet fra munden og afviser alle disse spekulationer i dette interview med B.T.

Det bliver skrevet, og folk vælger at tro på det. Det er en ærgerlig magt, der nogle gange bliver udnyttet Martin Braithwaite

»Der er selvfølgelig en masse rygter. Hele vores hold er blevet rygtet væk, så det er kun naturligt, at jeg også er blevet rygtet væk. Sådan er det at spille i Barcelona, når man ikke opnår klubbens målsætning. Det lærer man også noget om verden af. For når du ser, hvor meget der bliver skrevet om ting, der ikke engang er sportsrelateret, det kan være politik også, så finder du ud af, at rigtig meget ikke passer. Men det bliver skrevet, og folk vælger at tro på det. Det er en ærgerlig magt, der nogle gange bliver udnyttet,« siger Braithwaite og tilføjer:

»Som sagt har jeg det rigtig godt i klubben, og jeg ser mig selv være dér i lang tid endnu. Hvad der sker i fremtiden, ved kun jeg selv og min agent. Ham og jeg taler rigtig godt sammen og også ofte. Det er ham, jeg sætter min lid til. Vi snakker ikke kun om fodbold, vi snakker om alt muligt, og der har i de samtaler slet ikke været noget på banen om andre klubber, så der er slet ikke noget hold i det.«

Hvem ved egentlig, hvad der sker?

»Som jeg tidligere har pointeret, er jeg en person, som har en meget lille lukket kreds omkring mig, så det er kun mig, Hasan (hans agent, Hasan Cetinkaya, red.) og min kone.«

Braithwaite har kun to andre, han deler sin fremtidsplaner med. Konen og agenten Hasan Cetinkaya. Foto: JOSEP LAGO Vis mere Braithwaite har kun to andre, han deler sin fremtidsplaner med. Konen og agenten Hasan Cetinkaya. Foto: JOSEP LAGO

Da historien om, hvordan du kom til Barcelona, blev foldet ud, var mentalcoachen Kim Boye også en del af fortællingen om din rejse, har du ikke længere brug for en mentaltræner?

»Kim er en rigtig god person, og Hasan kendte Kim og valgte at invitere ham med ned til præsentationen på Camp Nou. Kim og jeg snakker stadig rigtig godt sammen, som vi altid har gjort, men jeg arbejder ikke med ham. Vi er gode venner, og det betyder mere for mig. Jeg er sikker på, at han kan hjælpe mange folk i livet, som ikke er så stærke mentalt, men det har aldrig været noget, jeg har haft problemer med. Min mentalitet kommer af mit livs erfaring, en masse bøger og fra at studere succesfulde mennesker,« pointerer Braithwaite.

Arbejde, det gør Martin Braithwaite derimod med Barcelonas nye cheftræner, Ronald Koeman, og dennes assistent Henke Larsson.

Spanske Mundo Deportivo skrev i weekenden, at Ronald Koeman vil bruge en uges tid til at finde ud af, om han vil få brug for sin danske angriber.

For at være ærlig har jeg slet ikke haft samtaler om klubskifte med nogen. Du er den første, jeg taler med om det, for jeg har slet ikke haft en eneste tanke om det Martin Braithwaite

Hollænderen var dog ‘imponeret over hans personlighed’ efter en samtale mellem de to.

»Jeg tror altid, det er meget naturligt, når nye trænere kommer til, at de gerne vil se truppen an, men hvad end der står i pressen, det kan jeg ikke udtale mig om, for jeg vælger at gå op i de ting, som vi taler om internt. Man ved, at de ting, der bliver skrevet frem og tilbage om i pressen, ikke altid er helt sandt,« lyder det fra Braithwaite, som nok en gang slår fast, at han er en del af fremtidens hold i Barcelona.

»Hvorfor skulle jeg ikke være det? Jeg har kontrakt i fire år endnu med Barcelona, og jeg har det fantastisk i klubben, og den er glad for mig, virker det som om, så jeg har en rigtig god fornemmelse af, hvor jeg er,« siger Braithwaite og slår sin pointe fast med denne udgangsreplik:

»For at være ærlig har jeg slet ikke haft samtaler om klubskifte med nogen. Du er den første, jeg taler med om det, for jeg har slet ikke haft en eneste tanke om det. Jeg tænker kun på, hvordan jeg skal forberede mig til at spille godt for Barcelona i næste sæson. Jeg er sindssygt sulten efter at komme ud i næste sæson og vinde en masse titler. Det er det, jeg tænker på hver dag, når jeg står op.«

De næste 10 dages tid gør han det for vores landshold. Kasper Hjulmands es fra FC Barcelona.