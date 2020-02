»Jeg er virkelig spændt på at være i klubben, og jeg glæder mig til fremtiden og alle de trofæer, vi kommer til at vinde og alle de øjeblikke, vi skal dele.«

Sådan lyder Martin Braithwaites første ord som FC Barcelona-spiller.

Det siger han i en video, som gigantklubben har delt på sine sociale medier. Du kan se videoen længere nede i artiklen.

»Til alle Barcelona-fans ude i verden vil jeg bare sige, at jeg lige er landet i Barcelona, inden jeg skal til lægetjek. Jeg har en lang dag foran mig, men jeg ville bare sige hej til jer alle!« forklarer han til fansene.

A message from @MartinBraith for all the Barça Fans pic.twitter.com/cgltXXl0DB — FC Barcelona (@FCBarcelona) February 20, 2020

Den 28-årige dansker bliver officielt præsenteret som FC Barcelona-spiller klokken 19.15 torsdag i presserummet på klubbens legendariske stadion, Camp Nou.

Forinden skal han underskrive en kontrakt på fire et halvt år og affotograferes klubbens hjemmebane.

Martin Braithwaite har fået en frikøbsklausul på 300 millioner euro (over to millarder kroner) i FC Barcelona. Det kan du læse mere om her.

Inden Barcelona har angriberen spillet for Esbjerg, Toulouse, Middlesbrough, Bordeaux og Leganés.