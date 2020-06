Martin Braithwaite kom ikke i ilden mod sin tidligere klub, da FC Barcelona slog Leganes og holdt guldkursen.

To kampe og to sejre. Det er status for FC Barcelona efter coronapausen i Spanien.

Catalonierne vandt tirsdag aften 2-0 over Leganes hjemme på et - med undtagelse af grønsværen - tomt Camp Nou.

Med sejren holder Barcelona kursen mod det spanske mesterskab i Primera Division. Storklubben har 64 point for 29 kampe. Der er fem point ned til ærkerivalerne fra Real Madrid, som dog har en kamp til gode.

Kampen var særlig for Martin Braithwaite, der spillede første del af sæsonen for Leganes og under særlige omstændigheder fik lov til at skifte Barcelona uden for transfervinduet.

Men den danske angriber fik ingen spilletid, selv om han lørdag kom på tavlen i Barcelonas sejr over Mallorca.

I stedet måtte han fra bænken se den 17-årige offensivkomet Ansu Fati sparke Barcelona på 1-0 i slutningen af første halvleg.

Et tørt hug langs jorden sendte værterne foran, men det kunne nemt være gået anderledes tidligere i halvlegen.

Efter 12 minutter havde Leganes en stor dobbeltchance, der løb ud i sandet. Manuel Guerrero fik til sidst chancen, men hans forsøg blev blokeret af franskmanden Clément Lenglet.

Minuttet efter brændte det igen på i Barcelona-defensiven, og igen var det Guerrero, som skuffet måtte se til, mens hans forsøg tog ydersiden af stolpen.

Leganes slog ikke til på sine chancer, og så gik det, som det ofte går for gæster på det enorme stadion i Barcelona.

Superstjernen Lionel Messi lukkede kampen med 20 minutter igen, da han stensikkert udnyttede et straffespark begået mod ham selv.

I subtoppen kæmper Getafe for en overraskende top-4-placering og en billet til Champions League. Men tirsdag aften blev det blot til 0-0 og et point hjemme mod Espanyol, selv om gæsterne allerede efter et kvarter blev reduceret til ti mand.

Getafe har 47 point på femtepladsen, men har spillet en kamp mere end flere af de direkte konkurrenter til topplaceringerne.

/ritzau/