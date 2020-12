Pelés scoringsrekord for en enkelt klub blev tirsdag aften overgået af Messi. Samtidig scorede Braithwaite.

Barcelonas kamp tirsdag aften mod Valladolid blev en succes set med danske briller.

Men det var en argentiner, der på ny leverede en bedrift til historiebøgerne.

Lionel Messi scorede således sit mål nummer 644 for Barcelona, da han cementerede Barcelonas sejr og gjorde det til slutresultatet 3-0.

Dermed slog han legenden Pelés scoringsrekord for en enkelt klub.

Inden da havde argentineren også leveret sæsonens første assist for storklubben, da han lagde op til målet til 1-0, som blev scoret af Clément Lenglet.

Samtidig fik den danske landsholdspiller Martin Braithwaite fuld spilletid.

Det kvitterede han for ved at score til 2-0 for det catalanske storhold.

/ritzau/Reuters