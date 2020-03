Martin Braithwaite har overrasket mange med sin gode start på tiden i FC Barcelona.

For blot et par måneder siden var det nemlig kun de færreste, der i deres vildeste fantasi kunne forestille sig Martin Braithwaite i en af verdens største fodboldklubber.

Mandag overraskede danskeren igen, da han troppede op på storklubbens træningsanlæg, Ciutat Esportiva Joan Gamper, selvom førsteholdet egentlig havde fri.

Det afslører danskeren i sin story på Instagram. Du kan se billedet i bunden af artiklen.

Martin Braithwaite fik sin første startplads for FC Barcelona i lørdags, da Real Sociedad gæstede Camp Nou. Foto: ALBERT GEA Vis mere Martin Braithwaite fik sin første startplads for FC Barcelona i lørdags, da Real Sociedad gæstede Camp Nou. Foto: ALBERT GEA

'No days off,' skriver angriberen og henviser til, at mandag egentlig er fridag.

Martin Braithwaite var med fra start for FC Barcelona lørdag, da storholdet vandt 1-0 over Real Sociedad.

Efter kampen fik den 28-årige angriber stor ros, hvilket du kan læse mere om her.

Det var første gang, at esbjergenseren var en del af FC Barcelonas startopstilling siden skiftet for under en måned siden.