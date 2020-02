Martin Braithwaite er blevet kastet lige ud i det.

Torsdag blev han ny Barcelona-spiller, og fredag stod han så dér side om side med verdens bedste fodboldspiller Lionel Messi. Kort efter sit første møde med argentineren og de andre stjerner kom danskeren over til B.T.s udsendte i byen for at give sit første solointerview, og det strålede ud af ham, at han allerede er taget godt imod i familien Barcelona.

»Jeg føler mig mere hjemme end nogensinde,« siger Martin Braithwaite og tilføjer:

»Jeg har fået en rigtig god modtagelse. Du mærker det, som om der er kommet et nyt familiemedlem ind. Der er varme hos folk her, og de vil gerne have, at du har det godt. Så jeg kan ikke undgå at have det fantastisk,« siger han kort efter sin første træning.

Braithwaite til sin første træning i Barcelona. Foto: ENRIC FONTCUBERTA

En træning, hvor han for alt i verden ikke skulle have en såkaldt 'tunnel', da de varmede op, og Braithwaite med det samme kom i gruppe med Messi.

»Jeg har kraftedeme tænkt mange gange på og snakket med mange om, hvordan det ville være at spille firkant (en 'rondo', red.), fem mod to, i Barcelona, og så gjorde jeg det så.«

»Jeg var meget påpasselig med ikke at åbne mine ben; det skulle ikke ske i den første træning. Den fik han bare ikke lov til at lave på mig. Det gjorde de andre heller ikke,« lyder det fra en lettet Martin Braithwaite, som fortæller om sit første møde med stjernen over dem alle:

»Messi kom bare over og sagde velkommen til klubben. Han spurgte, om alt var okay, og så snakkede jeg med ham et par gange senere, hvor han spurgte, hvordan mit spanske var. Han er helt stille og rolig og nede på jorden,« siger Martin Braithwaite.

Han røg selv i midten i løbet af den kendte 'rondo' til opvarmningen, men det gjorde Messi – selvfølgelig – ikke.

»Nej, det gjorde han ikke. Selv når han hygger sig, er han bare for god,« bemærker danskeren, der lørdag kan debutere på Camp Nou mod Eibar.

»Det er fantastisk, at jeg allerede er udtaget og kan debutere. Jeg har ikke nogen forventninger til spilletid, men nu er jeg her og i truppen, og i sidste ende er alt trænerens beslutning. Han har fuld opbakning, og jeg er der, når han har brug for mig.«

Det vil vise sig fra klokken 16.00, når kampen bliver fløjtet i gang.