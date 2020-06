Danske Martin Braithwaite har fået en "stærk start" for Barcelona, konstaterer stor, spansk sportsavis.

Det her er blot begyndelsen.

Sådan beskriver danske Martin Braithwaite sit første mål for Barcelona, efter at han lørdag aften gjorde det til 2-0 i Barcelonas 4-0-sejr over Mallorca på udebane.

- Fantastisk følelse. Suveræn sejr. Første mål. Det er kun begyndelsen, skriver angriberen på Twitter.

Den spanske sportsavis Marca bider mærke i, at danskeren fik over en halv times spilletid mere end Barcelona-stjernen Griezmann i lørdagens kamp.

Avisen fremhæver samtidig en tidligere udtalelse fra Braithwaite:

- De vil blive overrasket, når de næste år ser mig spille i Champions League med Barcelona. Jeg er sikker på, at jeg vil blive længere end fire et halvt år. Jeg vil gerne blive en legende i Barcelona.

Marca betegner udmeldingen som "så stærk, at vi ikke troede på ham".

- Men Braithwaite har fået en stærk start, konstaterer den spanske avis i kølvandet på debutmålet.

Det var kort før pausen mod Mallorca lørdag aften, at Martin Braithwaite fik sin debut som målscorer for den catalanske klub.

Lionel Messi prikkede med hovedet bolden videre til danskeren, der fra sin position i feltet bankede den op i nettaget.

- Den danske angriber fik det meste ud af assisten fra Lionel Messi, skriver Marca.

Cirka et kvarter inde i anden halvleg var Braithwaite tæt på at fordoble sin målhøst, men Mallorca-målmand Manolo Reina fik foden på danskerens afslutning, der endte med at snige sig forbi stolpen.

Braithwaites kontrakt i Barcelona løber frem til sommeren 2024. Dermed har danskeren formentlig god tid til at vise sig endnu mere frem for storklubben.

/ritzau/