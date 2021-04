Hukommelsen vrimler ikke med minder om den tid. Men Martin Braithwaite husker det alligevel tydeligt.

»Jeg har ikke mange minder omkring det, for det var så trist,« fortæller Martin Braithwaite i et interview med CNN.

Den danske Barcelona-spiller taler her om dengang, han var fem år gammel og pludselig var tvunget til at sidde i kørestol. Han var blevet ramt af en hoftesygdom, der kunne have ført til misdannelser i lårbenet.

Følelsen fra dengang husker han stadig.

»Man kiggede bare på alle de andre børn, der løb rundt, smilede og legede. Det gjorde ondt. Det var selvfølgelig en virkelig hård periode i mit liv. Jeg husker en følelse af... hvad kan man sige... det var pinligt i forhold til at føle sig anderledes. Man ville ikke have den type opmærksomhed,« fortæller den danske landsholdsspiller, der siden er vendt stærkt tilbage.

Efter to år rejste han sig fra kørestolen, og siden tog fodboldkarrieren som bekendt fart. I Danmark startede seniorkarrieren i Esbjerg, inden han tog videre til blandt andet Toulouse og siden Leganés.

Den 20. februar sidste år kom den vilde transfer så, da han officielt skiftede til FC Barcelona.

Selvom han generelt drømmer stort, fortæller Martin Braithwaite, at han i første omgang tog det rimelig roligt, på trods af han var virkelig spændt.

Martin Braithwaite spiller i dag for FC Barcelona. Foto: TONI ALBIR

»Jeg hentede min søn fra fodbold, og mens vi kørte hjem, ringede min agent og sagde, at Barcelona var interesserede. Han sagde, de virkede virkelig, virkelig interesserede. Det føltes fantastisk. Men jeg ved også, at i fodbold betyder det ikke noget, der er interesse. Der er stadig lang vej til at underskrive papirerne,« fortæller danskeren til CNN.

Men underskrevet blev de altså, og i over et år har han spillet for den store klub i den bedste spanske række.

I denne sæson ligger Barcelona lige nu nummer tre med 65 point – blot to point efter Atletico Madrid, der ligger nummer et, og dermed er Martin Braithwaite, Lionel Messi og resten af klubben i den grad med i mesterskabskampen.

Der er otte kampe tilbage af denne La Liga-sæson, der den 8. maj blandt andet byder på en potentiel guldduel mellem netop Barcelona og Atletico Madrid.