En tur til Italien uden spilletid.

Det er det, den seneste uges mest omtalte sportsperson i Danmark, kan se frem til.

Martin Braithwaite er nemlig udtaget til FC Barcelonas trup, når det spanske storhold tirsdag aften møder Napoli på udebane i 1/8-finalen af Champions League.

Men den 28-årige dansker kommer dog helt sikkert ikke på banen, da han ikke er spilleberettiget i dette års udgave af verdens største klubturnering. Sport skriver, at træner Quique Setién med udtagelsen vil sørge for, at klubbens nyindkøb hurtigere bliver integreret i truppen og lærer sine holdkammerater bedre at kende.

Messis 4-0-scoring bliver officielt uden assist. Her takker han dog alligevel Martin Braithwaite for oplægget. Foto: ALEJANDRO GARCIA Vis mere Messis 4-0-scoring bliver officielt uden assist. Her takker han dog alligevel Martin Braithwaite for oplægget. Foto: ALEJANDRO GARCIA

I weekenden lignede Braithwaite ellers én spiller, der kunne have været god at have med på banen for catalanerne, når kampen fløjtes i gang i Italien.

Lørdag formåede danskeren nemlig at tage det meste af fodbold-Europa med storm, da angriberens lyndebut mod Eibar blev rost til skyerne af FC Barcelonas træneren.

Braithwaite startede ellers ude i kampen, der blev spillet kun to dage efter hans ankomst, men i det 72. minut gik drømmen i opfyldelse, da han blev skiftet ind i stedet for Antoine Griezmann, og så gik han bare helt uimponeret ind og satte sit præg på kampen.

Efter lørdagens kamp jublede flere danske medier over danskerens præstation, der så ud til at have kastet to assists af sig, men La Liga var dog af en anden overbevisning, og derfor står danskeren stadig noteret for nul assists i Barca-trøjen.

[ THE SQUAD]

25/02 - 9pm CET

#NapoliBarça

#ForçaBarça pic.twitter.com/GKAN7lTyJe — FC Barcelona (@FCBarcelona) February 23, 2020

Braithwaite-effekt eller ej, så endte FC Barcelona med at vinde opgøret med hele 5-0 i en kamp, hvor Lionel Messi tog sig af fire scoringer, inden Arthur lukkede og slukkede forestillingen på Camp Nou.

Catalanerne må tirsdag aften undvære Sergi Roberto, der efter weekendens kamp nu døjer med en muskelskade i højre lår, som holder ham ude i tre til fire uger.

Det betyder til gengæld, at hele seks spillere fra Barcelonas reservehold rejser med til Italien.

Du kan selvfølgelig følge Napoli-FC Barcelona live her hos B.T. tirsdag aften.