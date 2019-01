Den danske angriber har nu i samme uge scoret mod både Real Madrid og Barcelona.

Det har været en god uge for Martin Braithwaite.

Onsdag blev den danske landsholdsangriber matchvinder, da han med sin spanske klub Leganes vandt 1-0 over Real Madrid i den spanske pokalturnering.

Søndag blev det så til en scoring mod endnu et storhold, da Braithwaite på Camp Nou gjorde det til 1-1 mod FC Barcelona i en kamp, som Leganes ganske vist endte med at tabe 1-3.

Danskerens scoring faldt efter en lille times spil, da han tæt på mål satte foden på et fladt indlæg fra holdkammeraten Youssef En Nesyri.

Braithwaite fik ellers ikke den bedste start på opgøret. Allerede efter otte minutter fik han således et gult kort.

Barcelona var kommet foran efter lidt over en halv times spil. Her gjorde det franske stjerneskud Ousmane Dembélé det til 1-0, da han med et velplaceret skud, der tog indersiden af stolpen, passerede målmand Ivan Cuellar.

Barcelonas 2-1-mål faldt cirka et kvarter efter Martin Braithwaites udligning.

Her prikkede Luis Suarez en høj bold i mål for næsen af Ivan Cuellar, der i samme situation fik et aftryk uruguayanerens støvle på sin arm og Suarez' knæ i hovedet.

I kampens ekstratid slog Lionel Messi, der en halv time tidligere var blevet skiftet ind, det sidste søm i Leganes' kiste, da han gjorde det til kampens slutresultat.

/ritzau/