Danske Martin Braithwaite var for sjette gang i træk med i Barcelonas startopstilling i spanske La Liga - da catalanerne tirsdag aften mødte Valladolid på udebane.

Og det udnyttede den danske landsholdsspiller til at score sit andet liga-mål for storklubben, der sejrede med 3-0.

Clement Lenglet bragte Barcelona foran, da han stangede et perfekt Lionel Messi-indlæg i kassen efter 20 minutters spil.

Og efter 35 minutter var det så Braithwaites tur til at få nettet til at blafre.

Barcelona's Argentine forward Lionel Messi celebrates after scoring a goal during the Spanish league football match between Real Valladolid FC and FC Barcelona at the Jose Zorilla stadium in Valladolid on December 22, 2020. (Photo by Cesar Manso / AFP) Foto: CESAR MANSO Vis mere Barcelona's Argentine forward Lionel Messi celebrates after scoring a goal during the Spanish league football match between Real Valladolid FC and FC Barcelona at the Jose Zorilla stadium in Valladolid on December 22, 2020. (Photo by Cesar Manso / AFP) Foto: CESAR MANSO

Messi sendte Serginho Dest i dybden, og amerikaneren fandt perfekt Braithwaite, der havde taget den helt rigtige position i det lille felt. Og så kunne den danske landsholdsspiller uden problemer skubbe bolden over stregen. Et suverænt Barcelona-angreb.

I anden halvleg gjorde Lionel Messi det til 3-0, og argentineren slog dermed Pelés scoringsrekord for en enkelt klub.

Han har nu scoret 644 mål for den spanske klub.

Martin Braithwaite har indtil videre kun scoret to i La Liga og tre i Champions League for den ikoniske klub.