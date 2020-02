Det er en helt anden verden som den danske fodboldspiller Martin Braithwaite har skulle vænne sig til, efter han har skiftet Leganés ud med mægtige FC Barcelona.

I denne uge er han med storholdet i Napoli, og her har angriberen tydeligt kunne mærke, hvor vildt det er at være en del af så stor en klub.

Faktisk har der endda været episoder, der har været overvældende for den nye Barcelona-dansker.

»Der er så mange folk omkring klubben, og når du ankommer med bussen, så er der en hel by, der er ude på gaden for at tage imod dig. Det er helt sindssygt, men jeg er sindssygt stolt over at være her,« siger han til TV3 Sport. Du kan se hele interviewet med Martin Braithwaite i videoen øverst i artiklen.

Den vilde stemning har han i den grad også kunnet mærke i den italienske by, hvor særligt én Barcelona-spiller har været ekstra eftertragtet.

»Jeg har kunnet høre fra mit værelse, at der blev råbt ‘Messi’ nede fra byen. Det har været helt vildt, og der er ingen tvivl om, at folk synes godt om ham her i byen,« fortæller han.

Martin Braithwaite må ikke være med i aftenens Champions League-kamp mod Napoli, da han først kom til klubben efter deadline for registrering af spillere i den europæiske turnering.

Alligevel er danskeren med i Italien for at lære sine holdkammerater at kende og hele setuppet omkring klubben.

