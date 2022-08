Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Martin Braithwaites FC Barcelona-tid lakker efter al sandsynlighed mod enden.

I denne uges udgave af Transfervinduet, B.T.s fodboldpodcast, kan man høre, at den danske landsholdangriber har indset, at det er uholdbart med udsigten til et efterår eller mere ude i kulden i FC Barcelona.

Særligt med tanke på, at VM lurer lige om hjørnet.

Han skulle derfor være klar til at skifte klub, hvis det rette tilbud kommer. Lige nu er klubber fra Mellemøsten og La Liga i Spanien interesseret i danskeren.

Foto: ALBERT GEA Vis mere Foto: ALBERT GEA

Landstræner Kasper Hjulmand har ytret, at en VM-plads kan afhænge af, at spillerne har masser af kampe i benene i sæsonefteråret, der leder op til mesterskaberne i Qatar, som starter i november .

Og her vil selv et stort navn som Braithwaite ikke blive skånet fra at få kniven, når truppen skal udtages, hvis han ikke har spillet nok op til slutrunden, hvilket han efter alt at dømme ikke kommer til, hvis han bliver hængende i den spanske storklub,

31-årige Braithwaite er uønsket i FC Barcelona-truppen af træner Xavi Hernandez, som blandt andet vragede hurtigløberen fra holdets træningstur til USA.

Det har været fremme i spanske medier, at Martin Braithwaite har ønsket at annullere sin kontrakt med FC Barcelona, som løber frem til sommeren 2024, men dette skulle ikke være tilfældet, erfarer 'Transfervinduet'.

Et gratis skifte skulle dog være realistisk scenarie, selvom den spanske storklub betalte i sin tid over 130 millioner for danskeren.

For den pris har Braithwaite præsteret at score fem mål i 44 kampe i ligasammenhæng for FC Barcelona.