Skiftet til Espanyol har virkelig ramt plet for Martin Braithwaite.

Det er fremhævet i flere spanske medier denne weekend, deriblandt hos giganten AS, der slår på, at den forviste Barcelona-spiller nu scorer mål på samlebånd - selvom han havde et dårligt knæ i kampen mod Mallorca.

Han har kun trænet meget lidt med holdet, for tæller Espanyol-træner Diego Martínez.

»Hans engagement er brutalt,« siger han og påpeger, at de er helt klar til at hjælpe ham med at tage noget af belastningen væk, så han kan være klar, når det virkelig gælder.

Braithwaite scorede to kasser i 2-1-sejren over Mallorca og er nu oope på syv sæsontræffere i La Liga. Lige nu bliver det fremhævet, at han i 2023 har scoret flire mål mod Barcelona-stjernen Robert Relwandowskis to.

Men den skadesfro, der kan opstå blandt spanske fans og medier, ejer Braithwaite ikke.

»Jeg har det meget godt her med fansene, og jeg vil gerne score mål på dette stadion,« lød det fra Braithwaite efter sejren, og i et nyligt interview med TV2 blev der heller ikke sparket tilbage mod storklubben.

Han kan sagtens motivere sig i mindre omgivelser.

»Det ændrer ikke på noget. Jeg tænker stadigvæk stort. Da jeg var en lille dreng, drømte jeg om de her ting. At rende rundt og spille i LaLiga. Så det er vigtigt en gang i mellem at tænke tilbage på, hvor man kommer fra og så sætte pris på, hvor man er.«

Braithwaites mål har været virkelig afgørende for den mindre Barcelona-klub, der nu ligger 12 i ligaen.