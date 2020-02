Det var mandag, at bomben sprang i spanske Mundo Deportivo. Martin Braithwaite var på tale til et skifte til FC Barcelona.

Men for ham selv har det været en hemmelighed i et par uger. Som B.T. har kunnet afsløre, begyndte dialogen mellem agenten Hasan Cetinkaya og klubben allerede 29. januar, og få dage senere fik Martin Braithwaite besked om det.

Efter sin officielle præsentation torsdag aften gav Martin Braithwaite interview til alle danske medier, og her kom han ind på, hvor svært det til sidst var at holde på hemmeligheden for sin kone.

»Jeg hørte om det for et par uger siden, da min agent sagde det til mig, og så blev det mere intensivt henover weekenden, og jeg har egentlig bare gået og ventet. Og ventet. Og ventet. Og ventet. Og jeg har faktisk ikke fortalt det til nogen som helst. Jeg blev nødt til at sige det til min kone mandag aften, fordi det var kommet ud i medierne, så hun havde fået sindssygt mange beskeder fra sin familiemedlemmer,« siger den nye Barcelona-spiller og tilføjer:

Braithwaite under sin præsentation. Foto: Grand Prix Photo - Lucas og Peter Nygaard Vis mere Braithwaite under sin præsentation. Foto: Grand Prix Photo - Lucas og Peter Nygaard

»Jeg kunne godt se, at hun kiggede lidt underligt på mig i løbet af dagen, som om der var noget, jeg skulle sige til hende, så jeg sagde det så til hende mandag aften og mine forældre om tirsdagen. For de havde også spurgt ind til, om det virkelig var rigtigt.«

»Selvfølgelig er der ingen tvivl om, at det er gået rigtig stærkt. Men samtidig har det altid været en ambition for mig, og noget jeg har arbejdet og troet på. Selvfølgelig havde jeg ikke regnet med, at det skulle komme nu, men sådan er det nogle gange i livet. Du ved ikke, hvornår muligheden opstår, du skal bare altid være klar. Jeg har arbejdet rigtig hårdt, nu er jeg her, og jeg er klar,« lyder det fra Martin Braithwaite, der glæder sig som et barn til at spille med Lionel Messi.

»Det bliver sindssygt, men jeg glæder mig til at se ham til træning, det er helt sikkert,« lyder det fra danskeren, som dog ikke er i chok over skiftet, som andre har været det.

»Det er en blandet følelse, jeg har. Jeg har en følelse af, at det er vildt pludselig at stå her, og så har jeg også en følelse, som er helt rolig, for jeg har set det for mig mange gange. Jeg ved, at der går et par dage, så er det hele egentlig fint, og så er jeg, hvor jeg skal være.«

»Selvfølgelig havde jeg ikke troet, at jeg skulle flytte. Jeg havde allerede købt hus i Madrid, så det havde jeg ikke regnet med, men samtidig er det her en mulighed, der kun opstår en gang i livet, og det kan jeg simpelthen ikke sige nej til. Det forstod de godt i klubben, og jeg har al respekt for den klub. De har givet mig muligheden for at spille i La Liga og vise mig selv frem, og det har jeg gjort i et år og røget til Barcelona, så jeg er rigtig, rigtig glad,« siger han og glæder sig til at spille på Camp Nou.

»Det er kæmpestort, og det er rigtig sjovt, for da jeg gik ind på banen for et par uger siden, sagde jeg til mig selv, prøv at tænke på, hvis jeg går ind på det her stadion, og det er mit stadion. Og det er foran mine fans. Nu går jeg ind og gør det, så det er fantastisk,« forklarer Braithwaite og erklærer, at der egentlig ikke skal ske det vilde det næste stykke tid.

»Der skal ikke ske så meget. Jeg skal gøre det, jeg er bedst til, og det er at spille fodbold.«

Men det skal der jo alligevel. Fredag får han opfyldt enhver drengedrøm og skal træner med de helt store stjerner i verden.