Det var en kæmpe historie, da Martin Braithwaite skiftede til FC Barcelona. Ikke mindt i de danske medier.

Danskeren blev hentet som en erstatning, fordi Luis Suarez pludselig blev alvorligt skadet, og prisen var intet mindre end 135 millioner kroner.

Og det startede da også godt for esbjergenseren, der fik spilletid - blandt andet i El Clasico - ligesom han også har scoret et enkelt mål i FC Barcelona-trøjen.

Efter det røg han på bænken mod Léganes, og siden er det blevet til få minutter fra danskeren, der for det meste er blevet brugt som indskifter. Og det giver en noget høj minutpris for danskeren.

332 minutter er det blevet til, hvilket svarer til, at Martin Braithwaite i skrivende stund har kostet omkring 407.000 kroner per minut for den spanske storklub.

Kigger man på prisen per kamp, han har spillet, lyder den på omkring to millioner euro - svarende til lige knap 15 millioner kroner, og det hører med, at i fire af dem har han spillet under 20 minutter.

Forklaringen skal ifølge spanske AS findes i, at Luis Suarez kom hurtigere tilbage end forventet, ligesom Martin Braithwaite også er blevet ramt af coronakrisen.

Det stoppede ligaen, og det betød, at spillerne der var ude med skade fik uventet tid til at komme sig og vende tilbage på banen.

Mediet spekulerer desuden i, om der kommer til at ske noget med Martin Braithwaite i det kommende transfervindue, på trods af danskeren selv har fortalt, at han ønsker at blive i den spanske storklub i lang tid.

Senest var danskeren på bænken under FC Barcelonas kamp mod Real Valladolid den 11. juli, og nogle dage forinden fik han otte minutter mod Espanyol.

Vejen til spilletid er dog blevet banet en smule for Martin Braithwaite i sæsonens sidste kampe, for en af konkurrenterne - franske Antoine Griezmann - blev i kampen mod Valladolid skadet i det ene lår.

Han blev skiftet ud, og FC Barcelona har meddelt, at han ikke er med i de sidste to FC Barcelona-kampe i denne sæson. Her skal de møde Osasuna hjemme og Alaves ude.