Martin Braithwaite tager sig ikke at kommentaren fra Michael Laudrup.

»Det er ikke noget, jeg hverken har set eller spekuleret over,« siger han.

I et interview med Euroman bliver den nuværende danske FC Barcelona-spiller bedt om at forhold sig til en bemærkning fra sin danske forgænger i den store spanske klub.

I februar sagde Michael Laudrup om Martin Braithwaites skifte til FC Barcelona, der på det pågældende tidspunkt endnu var et par dage fra at falde helt på plads:

»Hvis han kommer til Barcelona, er det bare at sige hjertelig tillykke. Nyd det'. Han har vundet i fodboldens lotteri ved at komme til så fantastisk en klub,« lød det fra Michael Laudrup med tilføjelsen:

»Kan han så klare det? Det kommer an på, hvilke kriterier man sætter for at være en succes.«

Over for Euroman uddyber Martin Braithwaite, hvad han mener om om kommentaren.

»Samtidig er det slet ikke første gang, at andre har tvivlet på mig, eller hvad jeg kan opnå. Heldigvis fungerer verden sådan, at det er mig, der styrer min fremtid, ikke andre. Det er først, når jeg lader min overbevisning påvirke af, hvad de siger, at det bliver et problem, og derfor lukker jeg alt ude,« siger Martin Braithwaite, der siden sit februar-skifte har fået spilletid i fem kampe for FC Barcelona.

Barcelona's Danish striker Martin Braithwaite poses during his official presentation at the Camp Nou stadium in Barcelona on February 20, 2020. (Photo by Josep LAGO / AFP) Foto: JOSEP LAGO Vis mere Barcelona's Danish striker Martin Braithwaite poses during his official presentation at the Camp Nou stadium in Barcelona on February 20, 2020. (Photo by Josep LAGO / AFP) Foto: JOSEP LAGO

I alt er det blevet til 280 minutter på banen i en af verdens største klubber.

Og over for Euroman sammenligner den stadig næsten-nybagte FC Barcelona-spiller sin situation i klubben med sin position på det danske landshold op til VM i 2018. Her fik han igen og igen at vide, at han var med i truppen på en af de yderste mandater, men han 'lod sig ikke gå på'.

»Og hvad skete der? Jeg gjorde det godt i optakten, under VM blev jeg starter, og siden har jeg været fast mand og ikke set mig tilbage,« siger Martin Braithwaite, der har skrevet en femårig kontrakt med den spanske storklub.

Michael Laudrup spillede i FC Barcelona fra 1989-94 og vandt fire spanske mesterskaber og den daværende udgave af Champions League. Blandt andet.