Martin Braithwaite fik lørdag en fremragende debut for FC Barcelona, der slog Eibar med 5-0 i den spanske liga.

Danskeren kom på banen i det 72. minut og nåede at lægge op til Lionel Messis fjerde scoring og var selv tæt på at komme på måltavlen. Messi var straks henne og give Braithwaite en krammer.

»Han sagde tillykke til mig, han er en god fyr.«

»Jeg kunne mærke på ham, at han vil have, at jeg føler mig godt tilpas, og han prøvede at finde mig med nogle pasninger. Han er en god fyr og en fantastisk spiller,« siger Martin Braithwaite.

»Jeg tror ikke, at jeg skal vaske trøjen efter at have fået et kram af Messi. Nej helt ærligt, jeg er glad for at være her, og det var fantastisk, at jeg kunne lave en assist i dag,« siger angriberen.

Med tre minutter tilbage var Braithwaite tæt på selv at gøre det til 5-0, men Eibar-målmanden reddede. Inde foran mål kunne Arthur afslutte Barcelonas målfest.

»Jeg var meget tæt på. Jeg blev ved med at presse på. Jeg er glad på hans vegne (Arthur, red), og jeg ved, at jeg kommer til at score mål i fremtiden,« siger danskeren.

/ritzau/