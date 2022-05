Lyt til artiklen

Martin Braithwaite har bortset fra 25 minutter måttet se langt efter spilletid på Barcelonas hold, og landstræner Kasper Hjulmand har understreget, at han skal spille, hvis han vil med til VM.

Skriverierne om en transfer denne sommer har da også nok en gang været mange for den danske angriber, der tirsdag blev stillet til rådighed for pressen i landsholdslejren.

Her svarede han på en masse transferspørgsmål, men der var ét, han slet ikke forstod, han skulle have, og det handlede om, hvorvidt han kunne vende hjem til Danmark for at fortsætte karrieren.

»Dansk fodbold? Det er et voldsomt spørgsmål. Måske skal jeg skifte hjem til Esbjerg. Jeg kan ikke forstå, hvorfor du skal stå og spørge om det,« siger Martin Braithwaite prompte og overrasket.

Det spørgsmål lukkede han altså på det kraftigste ned, men hvad skal der så ske?

»Jeg har to år tilbage i Barcelona, og det er, hvad jeg ved. Alt andet har jeg ingen kontrol over. Så det er det eneste, jeg tænker på,« forklarer Braithwaite og tilføjer:

»Jeg er meget cool omkring det. Fra da jeg kom til Barcelona, har der været skriverier, og det vil der være til den dag, hvor jeg ikke er der mere. Det vil fortsætte med alle spillerne,« lyder det fra den 30-årige dansker, som konstant bliver sat i forbindelse med et skifte væk fra storklubben i Spanien.

Senest er det Valencia, der er blevet nævnt på rygtebørsen. Om det bliver til et skifte, er endnu uvist, men han ved, hvad han ikke vil, og det er at blive udlejet fra Barcelona. Det sker ikke, siger han.

»Nej, overhovedet ikke. Ved en lejeaftale skal man tænke over at flytte skole for børnene og komme tilbage, det ser jeg ikke som en mulighed,« siger han og svarer på det konkrete spørgsmål om Valencia.

»Er der noget i det? Det kan være, du ved mere end mig.«

I de mange skriverier i Spanien bliver der oplyst, at Barcelonas træner Xavi gerne ser Martin Braithwaite skudt af sted, men danskeren er ikke bekymret og nægter at skabe ballade over for træneren og ikonet i klubben.

»Situationen er fin. Jeg har ikke spillet så meget, siden jeg er kommet tilbage fra skaden, og da jeg kom tilbage, havde vi fået en masse nye spillere, som havde gjort det rigtig godt, og det forstår jeg godt. Jeg føler godt, at jeg kunne have spillet noget mere, men det er trænerens beslutning, og jeg går aldrig ind og råber og skriger ad træneren. Det eneste, jeg kan kontrollere, er at arbejde hårdt,« forklarer Braithwaite og siger om dialogen med Xavi.

»Så mange samtaler har jeg heller ikke haft. Han er tilfreds med den måde, jeg arbejder på og så videre, og det er det eneste, jeg kan kontrollere.«

Samtidig lægger han dog ikke skjul på, at han vil have mere spilletid i Barcelona.

»Selvfølgelig er det irriterende, for man vil gerne spille, når man er fodboldspiller, men samtidig er det en del af sporten, og det må man bare acceptere. Jeg er langt fra tilfreds, men sådan er det i perioder i fodbold. Jeg skal bare arbejde hårdt,« siger den ubekymrede landsholdsspiller og fortsætter:

»Jeg har været i sådan en situation før, hvor jeg ikke har spillet. Men jeg har altid fået det vendt rundt. Det er ikke noget, jeg er bekymret over. Jeg ved, at jeg har to år tilbage, jeg har det fantastisk i klubben, vi har en god træner, og jeg ved, at jeg nok skal få chancen, hvis jeg arbejder hårdt. Det er ikke noget, jeg tænker så meget over,« pointerer Braithwaite.

Som altså har noget at bevise i de kommende fire Nations League-kampe.

Martin Braithwaite var nemlig fraværende ved seneste landsholdssamling efter sin knæskade fra august. I slutningen af januar blev han igen udtaget for Barcelonas La Liga-hold, men spilletiden har været knap, hvorfor han først er tilbage i landsholdslejren, nu hvor der er mange træningspas og kampe i Nations League.

»Man er altid glad, når man bliver udtaget. Så selvfølgelig er jeg sindssygt glad for at være tilbage. Sidste gang var jeg lige kommet tilbage fra en skade. Jeg er ovre skaden nu og har selvfølgelig ikke spillet så meget, men jeg har det godt og er stadig den samme spiller, som jeg var før,« siger han og pointerer, at han er i god form.

»Den er rigtig god. Kasper ved, hvad jeg står for, og hvilken forfatning jeg er i, så det er bare op til mig at vise ham det. Han har været nede i Barcelona. Han har set min træning i februar, og så har vi snakket meget sammen i telefon. Nu handler det bare om at komme tilbage og bevise sig,« siger han og bemærker om sin fodboldsituation før og efter skaden.

»Jeg står bedre, fordi jeg har lært meget både som menneske og fodboldspiller. Jeg har også fået set en masse fodbold, mens jeg har været skadet og stillet en masse spørgsmål til, hvordan jeg kan blive bedre, så jeg føler egentlig, at jeg er bedre. Selvfølgelig har jeg ikke spillet mange kampe til at komme ind i en rytme, men jeg er 100 procent blevet bedre. Til at tage beslutninger og min fodboldintelligens.«

Selvtilliden har han i hvert fald altid haft. Det kan en skade ikke ændre på. Hør bare, hvordan han ser frem til den forestående slutrunde i Qatar.

»VM er VM, og efter en god slutrunde er der ikke nogen tvivl om, at jeg vil være med til at hjælpe med at løfte den pokal.«