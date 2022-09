Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

FC Barcelona er blevet en dansker fattigere.

For efter det torsdag blev bekræftet, at den danske angriber Martin Braithwaite har fået ophævet sin kontrakt med den catalanske storklub, er det nemlig nu kun Andreas Christensen, som repræsenterer de danske farver klubben.

2,5 halvt år nåede den danske landsholdsangriber at være i FC Barcelona, inden han torsdag officielt tog afsked med klubben.

'Det har været en ære at repræsentere denne klub. Jeg har altid gjort mit bedste for fansene og for klubben, og jeg altid være taknemmelig over den støtte, der er blevet vist,' skriver Martin Braithwaite på Twitter.

Danskeren har ellers nærmest været persona non grata de seneste måneder i klubben, hvor både træner Xavi, direktionen og adskillige fans har ønsket, han skulle finde sig et nyt sted at spille fodbold hurtigst muligt.

De seneste uger har klubben da også forsøgt at presse Braithwaite ud af kontrakten – uden nogen former for økonomisk kompensation.

Onsdag kunne B.T. dog afsløre, at de to parter var blevet enige om at ophæve danskerens kontrakt med øjeblikkelig virkning.

Dermed kan den 31-årige landsholdsspiller begynde at se sig om efter en ny arbejdsgiver.

Eller det kunne han.

For B.T. kunne tidligere torsdag fortælle, at Martin Braithwaite faktisk allerede har fået forhandlet en treårig aftale på plads med den anden Barcelona-klub i La Liga, Espanyol.

Her gennemgik han torsdag det obligatoriske lægetjek. Det kan du læse meget mere om HER.